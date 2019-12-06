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Командующий ВСУ поздравил военных с Днем Вооруженных сил

Командующий ВСУ поздравил военных с Днем Вооруженных сил
10:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Командующий ВСУ Владимир Кравченко подчеркнул, что украинские военные находятся в авангарде борьбы Украины против агрессии РФ.

Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что бойцы Вооруженных сил на передовой создали надлежащие условия для восстановления территориальной целостности Украины.

Об этом говорится в его поздравлении с Днем ВСУ, размещенном на странице штаба ООС в Facebook.

"Дорогие боевые побратимы! Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем Вооруженных сил Украины! 28 лет новейшей истории украинского войска - это тернистый путь от становления, попыток уничтожения до весомых достижений, международного и всенародного признания", - отметил он.

По словам командующего, сегодня ВСУ находится в авангарде борьбы украинского народа против российской вооруженной агрессии.

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"Именно благодаря мужеству и героизму наших воинов на передовой созданы надлежащие условия для восстановления территориальной целостности и осуществление комплекса реформ по модернизации страны", - подчеркнул он.

"По случаю праздника выражаю искреннюю благодарность всему личному составу Объединенных сил за добросовестное выполнение служебного долга, верность военной присяге и активную гражданскую позицию. В этот торжественный день желаю всем военнослужащим и их семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия и удачи на пути реализации всех планов и замыслов!" - подчеркнул Кравченко.

День Вооруженных Сил Украины 2019: оригинальные поздравления в прозе

Сегодня, 6 декабря, отмечается День Вооруженных сил Украины. Эта дата установлена согласно постановлению Верховной Рады № 3528-ХII от 19 октября 1993 года.

6 декабря 1991 года Верховная Рада приняла законы "О Вооруженных силах Украины" и "Об обороне Украины".

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Армия, ВСУ, Владимир Кравченко, День Вооруженных Сил.
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