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Корь в Украине 2019: статистика смертности от заболевания

Корь в Украине 2019: статистика смертности от заболевания
11:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В 2019 году в мире зарегистрировали свыше 143 тысячи больных; в 2018 таких было 353 тысячи.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) в прошлом году от кори в мире погибли 142,3 тысяч людей, большинство из которых - дети до пяти лет. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как сообщается, это на 18 тыс. человек больше, чем годом ранее, хотя и значительно меньше, чем в 2000 году, когда от этой болезни в мире умерли 535 тыс. людей.

В сравнении с 2017 годом количество случаев заболевания корью в мире в 2018 году существенно выросло. Тенденция к росту наблюдается и в этом году.

По данным ВОЗ, в течение 11,5 месяцев этого года во всем мире было зарегистрировано более 413 тыс. случаев заболевания, тогда как годом ранее за этот период - более 353 тыс. случаев. Однако эти цифры показывают лишь количество официально зафиксированных случаев заболевания - на самом деле число инфицированных значительно выше.

Более 200 человек заболели корью за прошедшую неделю

По расчетам организации, в 2018 году количество случаев заболевания в мире могло превысить 9,7 млн, а годом ранее - 7,5 млн.

Только в Демократической Республике Конго в этом году зафиксировано 250 тыс. случаев заболевания. Примерно половина всех новых вспышек кори в 2018 году зарегистрирована в ДРК, Либерии, Мадагаскаре, в Сомали и в Украине.

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Минздрав, Корь, ВОЗ, Корь в Украине.
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