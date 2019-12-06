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Правозащитники: РФ удерживает в тюрьмах свыше 300 украинцев

Правозащитники: РФ удерживает в тюрьмах свыше 300 украинцев
12:49 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В украинских тюрьмах и следственных изоляторах находятся около 300 украинцев.

По данным украинских правозащитников, официально на территории России и в оккупированном Крыму незаконно удерживают 88 украинцев, на оккупированном Донбассе - более 240.

Об этом на пресс-конференции сообщила председатель правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук.

"Мы оперируем следующими цифрами: 88 человек находятся за решеткой в России и в оккупированном Крыму, а также недавно СБУ объявила о более чем 240 человек, которые находятся в подвалах оккупированного Донбасса. Но ... все эти цифры - это только верхушка айсберга, ведь мы совершенно не имеем никакого представления о реальном масштабе и о реальной ситуации с похищениями, пытками и незаконном удержании на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - сказала она и отметила, что реальные цифры намного больше.

Кроме того, Матвийчук добавила, что страшные пытки, в частности, пытки током, избиение ногами, подвешивание за руки в наручниках и другие, применяются к людям во всех так называемых местах лишения свободы на оккупированном Донбассе.

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"Такие показания нам дают люди, которые вышли из разных мест несвободы. И это показывает, что это не особенность как-то конкретного места, что это системная и организованная практика, которая имеет умышленную политику. И все это дает нам возможность называть это военными преступлениями и передавать обращение в Международный уголовный суд в Гааге. Мы очень надеемся, что он перейдет от стадии предварительного изучения к стадии основного расследования и начнет изучать эти преступления...", - отметила правозащитница.

Она также добавила, что заключенных на оккупированных территориях содержат в ужасных условиях, а также к ним не имеют доступа ни родные, ни правозащитники, ни международные организации или миссии.

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СБУ, Россия, Крым, Политзаключенные, Александра Матвийчук.
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