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ЕБРР инвестировал €1 миллиард в экономику Украины

ЕБРР инвестировал €1 миллиард в экономику Украины
15:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:Международные партнеры Украины в 2019 году оказали серьезную финансовую помощь нашему государству.

Об этом министр финансов Оксана Маркарова сказала во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Только за 10 месяцев 2019 года ЕБРР инвестировал 1 млрд евро в экономику, в разные проекты в Украине. В этом году Европейский инвестиционный банк также существенно увеличил свой портфель (в Украине - ред.), Международная финансовая корпорация объявила об одобрении на совете директоров их инвестиций в Укргазбанк", - сказала Маркарова.

Кроме этого, добавила министр, МВФ быстро откликнулся на предложение правительства относительно новой долгосрочной программы сотрудничества.

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"Если сравнить нас со странами-аналогами, как мы это делали в нашем исследовании, то именно средства международных финансовых партнеров составляют достаточно большую часть - около 25% (в государственном и гарантированном государством долге - ред.), Что показывает уровень доверия к Украине" - сказала Маркарова.

Как сообщалось ранее, МВФ готовит для Украины программу в формате расширенного финансирования (EFF), рассчитанную на три года.

Как сообщалось, Укргазбанк в очередной раз достиг повышения лимита торгового финансирования от European Bank for Reconstruction and Development (ЕБРР) по программе TFP (Программа поддержки торговли). Его сумма составила 80 млн долларов США, что на 40 млн долларов США больше, чем в предыдущий раз.

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Верховная Рада, ЕБРР, ВР Украины, Оксана Маркарова, Час вопросов к правительству в Верховной Раде.
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