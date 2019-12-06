СБУ сообщила о подозрении "единоросу" Кучерявому

Новости Украины:Члену правящей партии РФ "Единая Россия" Игорю Кучерявому объявили подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Служба безопасности Украины объявила подозрение активном стороннику аннексии Крыма, члену российской правящей политической партии "Единая Россия" Игорю Кучерявому, которого 4 декабря контрразведчики СБУ задерживали на админгранице с оккупированным Крымом, в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым.

"Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым следователями ГУ СБУ в АР Крым объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), гражданину Украины, члену "Севастопольского регионального политсовета партии "Единая Россия", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый в марте 2014 года был участником организации "Автоканал Севастополя", которая через каналы связи координировала работу "самообороновцев", также Кучерявый причастен к организации и обеспечению работы блокпостов в Севастополе, наблюдении за отдельными воинскими частями Украины и участками, где проходило голосование на так называемом "общекрымском референдуме".

Сейчас прокуратура АРК готовит ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

4 декабря на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым контрразведчики Службы безопасности Украины задержали Кучерявого.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, украинской спецслужбе Кучерявый известен своей антиукраинской позицией.

За свои "заслуги" перед страной-агрессором предатель награжден медалью Минобороны РФ "За возвращение Крыма" и юбилейным знаком ФСБ РФ "Ветераны спецслужб России Защитникам Крыма и Севастополя".