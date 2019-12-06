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Британия призывает ООН поддержать резолюцию против милитаризации Россией Крыма

Британия призывает ООН поддержать резолюцию против милитаризации Россией Крыма
17:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В ООН призвали Россию придерживаться норм международного права и прекратить аннексию.

Великобритания призывает страны-члены Организации Объединенных Наций поддержать обновленный проект резолюции "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей".

Об этом сообщает постоянное представительство Великобритании при ООН в микроблоге Twitter.

"Мы призываем международное сообщество поддержать резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, в которой содержится призыв к России вывести ее силы и вернуть Крым Украине. Крым - это Украина", - заявили британские дипломаты.

Также они призывают Россию соблюдать международное право и прекратить аннексию.

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Кроме того, британские дипломаты подчеркивают, что захват Крыма Россией в 2014 году было незаконным.

"С тех пор Россия нарастила свое военное присутствие на аннексированном полуострове. Россия разместила самолет большой дальности с ядерным потенциалом и боевые корабли с управляемым ракетным вооружением, ракетные системы, танки и артиллерию. Также разместила десятки тысяч военного персонала в Крыму. Россия проводит призыв жителей Крыма в свои вооруженные силы и направляет их служить на военных базах в России", - говорится в сообщении.

В этой связи заместитель постоянного представителя Великобритании при ООН Джон Аллен в Twitter призвал Россию прекратить милитаризацию Крыма.

"На следующей неделе Генеральная ассамблея ООН будет голосовать за резолюцию с призывом к России вывести ее военные силы и вернуть Крым Украине", - подчеркнул Аллен.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляли, что намерены добиться к концу года принятия Генассамблеей ООН обновленной резолюции о милитаризации Крыма и морей.

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В конце ноября на сайте ООН был опубликован обновленный проект резолюции против милитаризации Россией оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей. В тексте резолюции говорится о призыве к РФ вывести свои вооруженные силы из Крыма и немедленно прекратить временную оккупацию украинской территории.

18 декабря 2018 года Генассамблея ООН впервые поддержала проект резолюции "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей". Документ поддержали 66 стран, против проголосовали 19 стран, воздержались - 72.

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Азовское море, Великобритания, Крым, ООН, Черное море, Резолюция.
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