Посольство США: Украинские военные заслуживают благодарности и уважения (Видео)

Новости Украины:Украинские военнослужащие, которые рискуют жизнью ради своей страны и своих сограждан, заслуживают благодарности и уважения.

Об этом заявил атташе по вопросам армии и обороны полковник Томас Воффорд в украиноязычном видеообращении, которое посольство США в Украине обнародовало в Facebook.

"Храбрые мужчины и женщины, которые рискуют своей жизнью ради своей страны и своих сограждан, заслуживают благодарности и уважения. Сегодня украинские солдаты и мирные граждане продолжают умирать и страдать в результате конфликта, инспирированного правительством России с помощью сил, которые она вооружает, обучает, которыми руководит и воюет рядом с ними. Россия должна прекратить разжигать созданный ею гуманитарный, экономический и экологический кризис", - сказал Воффорд.

Он подчеркнул, что США решительно поддерживают усилия Украины по достижению дипломатического урегулирования конфликта и защиты суверенитета и территориальной целостности.

Атташе напомнил, что начиная с 2014 года США предоставили Украине 1 млрд 600 млн долларов помощи в сфере безопасности, включая обучение, оборудование и консультационные услуги.

"Мы чтим память тех, кто погиб, и славим тех, кто продолжает защищать Украину. Соединенные Штаты твердо стоят с народом Украины", - заверил Воффорд.