Полиция переквалифицировала дело о нападении на волонтера в Бахмуте

Новости Украины:Полиция переквалифицировала уголовное дело о нападении на волонтера в Бахмуте Донецкой области в связи со смертью потерпевшего.

Продолжается досудебное расследование.

"Полиция инкриминирует подозреваемому умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть", - сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Как сообщалось, 29 ноября вечером в Бахмуте неизвестные напали и нанесли тяжкие телесные повреждения местному волонтеру 1981 года. Об указанном событии в полицию Бахмута сообщили родственники потерпевшего, которые нашли его без сознания на улице.

По данному факту возбуждено уголовное производство по предварительной квалификацией по ч 1 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Полиция задержала на следующий день фигуранта - местного жителя 2003 года рождения. Также была установлена личность его приятеля, который в момент совершения преступления находился рядом.

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