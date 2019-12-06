Скачать
Пятница, 06.12.2019
Отпуск за свой счет и удаленная работа: какой будет трудовая реформа в Украине
Отпуск за свой счет и удаленная работа: какой будет трудовая реформа в Украине
В Раде появилась новая депутатская группа "Доверие"
В Раде появилась новая депутатская группа "Доверие"
Джошуа рассказал о советах Владимира Кличко
Джошуа рассказал о советах Владимира Кличко
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 7 декабря
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 7 декабря

В Киеве полиция задержала боевика ИГИЛ

В Киеве полиция задержала боевика ИГИЛ
11:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:У задержанного и его подельников полиция изъяла оружие и взрывные устройства.

Полиция Киевской области задержала группу злоумышленников, один из них разыскивался Интерполом за участие в террористической организации ИГИЛ и был приговорен к 12 годам лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Отмечается, что задержаны четверо иностранцев - граждане Кыргызстана и Таджикистана в возрасте 26 и 32 лет - в порядке ст. 208 УПК Украины. Во время проведения обысков по месту жительства налетчиков полицейские изъяли вещественные доказательства, оружие и взрывные устройства.

В Киеве полиция провела операцию по освобождению заложницы

По факту разбойного нападения продолжается досудебное расследование по уголовному производству по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. О задержании иностранцев уведомлено Министерство иностранных дел Украины и соответствующие посольства, добавили в ведомстве.

Решается вопрос об объявлении подозрения задержанным.

Как сообщалось ранее, 21 ноября неизвестные в селе Андреевка Макаровского района Киевской области напали на супружескую пару. Жестоко избили пенсионеров, забрали 600 грн, украшения и скрылись в неизвестном направлении. От полученных тяжелых травм 69-летний пострадавший скончался в больнице. Полицейские разыскали и задержали нападавших. Один из них находился в розыске Интерпола за участие в террористической организации ИГИЛ и приговорен к 12 годам лишения свободы.

Напомним, топ-менеджмент столичной страховой компании присвоил сбережения вкладчиков на более 80 миллионов гривень.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Интерпол, Задержание, ИГИЛ, Полиция Киевской области.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 5 декабря: Зеленский на обложке Time и драка в Раде
02 Тренды обуви 2019-2020: лучшие модели сапог на зиму (Фото)
03 Аномальный декабрь: в Украине будет солнечно и тепло
04 Ермак: Киев готов "построить стену" на Донбассе
05 Между Трампом и Путиным: президент Украины украсил обложку Time (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Корь в Украине 2019: статистика смертности от заболевания
Корь в Украине 2019: статистика смертности от заболевания
Гончарук рассказал, когда украинцам ждать снижения тарифов
Гончарук рассказал, когда украинцам ждать снижения тарифов
6 декабря - в Украине отмечают День Вооруженных сил
6 декабря - в Украине отмечают День Вооруженных сил
Фильм &quot;Джокер&quot; снова выйдет в прокат
Фильм "Джокер" снова выйдет в прокат
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь