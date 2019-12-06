В Киеве полиция задержала боевика ИГИЛ

Новости Украины:У задержанного и его подельников полиция изъяла оружие и взрывные устройства.

Полиция Киевской области задержала группу злоумышленников, один из них разыскивался Интерполом за участие в террористической организации ИГИЛ и был приговорен к 12 годам лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Отмечается, что задержаны четверо иностранцев - граждане Кыргызстана и Таджикистана в возрасте 26 и 32 лет - в порядке ст. 208 УПК Украины. Во время проведения обысков по месту жительства налетчиков полицейские изъяли вещественные доказательства, оружие и взрывные устройства.

По факту разбойного нападения продолжается досудебное расследование по уголовному производству по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. О задержании иностранцев уведомлено Министерство иностранных дел Украины и соответствующие посольства, добавили в ведомстве.

Решается вопрос об объявлении подозрения задержанным.

Как сообщалось ранее, 21 ноября неизвестные в селе Андреевка Макаровского района Киевской области напали на супружескую пару. Жестоко избили пенсионеров, забрали 600 грн, украшения и скрылись в неизвестном направлении. От полученных тяжелых травм 69-летний пострадавший скончался в больнице. Полицейские разыскали и задержали нападавших. Один из них находился в розыске Интерпола за участие в террористической организации ИГИЛ и приговорен к 12 годам лишения свободы.

Напомним, топ-менеджмент столичной страховой компании присвоил сбережения вкладчиков на более 80 миллионов гривень.