В Киеве полиция задержала боевика ИГИЛ

Полиция Киевской области задержала группу злоумышленников, один из них разыскивался Интерполом за участие в террористической организации ИГИЛ и был приговорен к 12 годам лишения свободы.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
Отмечается, что задержаны четверо иностранцев - граждане Кыргызстана и Таджикистана в возрасте 26 и 32 лет - в порядке ст. 208 УПК Украины. Во время проведения обысков по месту жительства налетчиков полицейские изъяли вещественные доказательства, оружие и взрывные устройства.
По факту разбойного нападения продолжается досудебное расследование по уголовному производству по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. О задержании иностранцев уведомлено Министерство иностранных дел Украины и соответствующие посольства, добавили в ведомстве.
Решается вопрос об объявлении подозрения задержанным.
Как сообщалось ранее, 21 ноября неизвестные в селе Андреевка Макаровского района Киевской области напали на супружескую пару. Жестоко избили пенсионеров, забрали 600 грн, украшения и скрылись в неизвестном направлении. От полученных тяжелых травм 69-летний пострадавший скончался в больнице. Полицейские разыскали и задержали нападавших. Один из них находился в розыске Интерпола за участие в террористической организации ИГИЛ и приговорен к 12 годам лишения свободы.
Напомним, топ-менеджмент столичной страховой компании присвоил сбережения вкладчиков на более 80 миллионов гривень.