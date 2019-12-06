Депутаты зарегистрировали в ВР законопроект о реструктуризации "зеленых" тарифов

Новости Украины:Текст законопроекта, на сайте парламента в настоящее время отсутствует.

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №2543 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики".

Согласно информации на парламентском сайте, инициаторами проекта закона выступили Людмила Буймистер, Дмитрий Наталуха (оба – фракция "Слуга народа"), Сергей Тарута (фракция "Батькивщина"), Леся Василенко (фракция "Голос"), Максим Ефимов (самовыдвиженец).

Текст законопроекта, на сайте парламента в настоящее время отсутствует. Однако, согласно обнародованным Буймистер на своей странице в соцсети Facebook документам, добровольная реструктуризация "зеленых" тарифов (з/т) предлагается для проектов, введенных в эксплуатацию с 1 января 2017 года до 1 января 2020 года, а также для объектов по подписанным до 31 декабря 2019 года пре-РРА, при условии введения в эксплуатацию СЭС до 30 сентября 2020 года, а ВЭС – до 30 июня 2022 года.

Авторы предлагают для объектов, которые пошли на добровольную реструктуризацию действие з/т в течение 15 лет с момента их ввода в эксплуатацию. При таком сценарии тариф для действующих ветроэлектростанций (ВЭС) снижается на 5%, для ВЭС, которые вводятся в эксплуатацию в 2020-2022 гг. – на 7,5%. Снижение з/т для действующих СЭС предусмотрено на уровне 10%, для будущих СЭС – на 15%.

Нынешние тарифы и сроки их действия могут быть сохранены для ВИЭ-объектов, введенных в эксплуатацию до 1 января 2020 года, объектов мощностью до 1 МВт, которые будут запущены после 1 января. Кроме того, изменение тарифов не распространяется на подписанные до 31 декабря 2019 года pre-РРА при условии ввода в эксплуатацию СЭС – до 1 апреля 2020 года, ВЭС – до 31 декабря 2020 года, других видов станций – в течение трех лет с момента подписания pre-РРА.

Ответственность за небалансы для производителей э/э из ВИЭ, которые не согласятся на реструктуризацию договоров, устанавливается с 1 января 2021 до 1 января 2030 – ежегодно по 10%, при этом ВЭС будут оплачивать небалансы в случае отклонения почасовых графиков отпуска э/э больше, чем на 15%, СЭС – больше, чем на 10%.

Для согласившихся на реструктуризацию предлагается следующая схема: до 31 декабря 2020 года – 0%, с 1 января 2021 года – 20%, с 1 января 2022 года – 40%, с 1 января 2023 года – 60%, с 1 января 2024 года – 80%, с 1 января 2025 года – 100%.

Законопроект предусматривает, что в договорах о реструктуризации должны быть прописаны, в частности, ставки з/т в гривне и евро, срок его применения, срок для строительства и введения объекта в эксплуатацию, условия внесения изменений договор. Реструктуризация должна быть осуществлена до 1 апреля 2020 года.

Как сообщалось, Министерство энергетики и защиты окружающей среды предложило участникам рынка возобновляемой энергии добровольную реструктуризацию "зеленого" тарифа на условиях его снижения на 17% для действующих солнечных электростанций станций (СЭС) и на 10% - для ветроэлектростанций (ВЭС) с продлением срока выплат тарифа на пять лет. Для проектов, которые планируются к реализации в рамках подписанных pre-PPA (договоров купли-продажи э/э по действующему "зеленому" тарифу для будущих объектов), предлагается реструктуризация в виде 15% снижения "зеленого" тарифа для СЭС и 10% снижения для ВЭС.