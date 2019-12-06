"Нужен адекватный период": Гончарук не видит оснований для ротаций в Кабмине

Новости Украины:Алексей Гончарук не стал раскрывать имена самых эффективных министерств и аутсайдеров.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не усматривает оснований для принятия кадровых решений по результатам четырех месяцев работы правительства. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

Отвечая на вопрос о том, будут ли приниматься "отдельные кадровые решения" относительно некоторых министров по результатам четырех первых месяцев работы правительства, Гончарук сказал: "Я не вижу для этого оснований. Деятельность каждого из министерств нужно оценивать по адекватному периоду, по моему мнению, это минимум полгода".

На вопрос, может ли он назвать самые эффективные министерства и аутсайдеров, Премьер-министр отметил, что не считает нужным публично давать оценку работе своих коллег. По его словам, в каждом министерстве очень специфическая ситуация: где-то более-менее стабильна, а "кого-то внутри "колошматит", потому что они готовятся к прыжку".

"Я считаю, что у нас очень сильное правительство, с каждым днем министры приобретают опыт, усиливают команду и способности. Это правительство будет ежедневно расти и становиться эффективнее", - убежден Гончарук.

Он добавил, что намерен в феврале 2020 года впервые поднять вопрос об эффективности работы КМУ. Тогда же будет промежуточный отчет правительства в парламенте.