"Украина не разговаривает с боевиками": Зеленский сделал жесткое заявление

Новости Украины:Владимир Зеленский заявил, что напрямую с представители временно оккупированных территорий общаться на намерен.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что украинское государство и его глава не будет вести переговоры с боевиками, действующими на временно оккупированной территории.

"Украина не разговаривает с боевиками. Но мы с вами должны понимать, как происходят пять лет все эти разговоры в Трехсторонней контактной группе. Там присутствует Украина, Россия, ОБСЕ и представители временно оккупированных территорий. То есть они там есть. Напрямую президент с ними не говорит, и не будет говорить, это понятно", - сказал Зеленский в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

При этом глава Украинского государства указал, что оккупированной территории Донбасса проживает много людей и не все они сепаратисты. "Много людей, которые пересекают КПВВ, я с ними общался, они просят, я с ними встречался в Станице Луганской, в Золотом. Они хотят прекращения войны, они говорят, мы не хотим в Россию, мы – украинцы, мы хотим быть в Украине. С этими людьми мы должны разговаривать, обязательно", - пояснил он.

Президент считает, что в минской ТКГ должны быть представители Донбасса, которые переехали в Киев и другие города Украины. "Если они (Россия –прим. ред.) говорят, что разговаривайте с жителями оккупированных территорий, вы не знаете, что им нужно, так все очень просто – давайте разговаривать со всеми. Пусть жители, которые переехали, тоже приедут в Минск, сядут за стол и скажут, почему они переехали", - сказал Зеленский.