Посол США: РФ блокирует в ОБСЕ любое заявление относительно Украины

Новости Украины:Посол Джеймс Гилмор: Россия блокирует все попытки других государств-участников сделать заявление относительно Украины.

Россия блокирует любые попытки государств-участниц ОБСЕ сделать заявление Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе относительно российской агрессии, которая продолжается против Украины.

Об этом заявил глава миссии США при ОБСЕ посол Джеймс Гилмор во время пресс-конференции в пятницу по результатам 26-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе, сообщает корреспондент Укринформа.

"Соединенные Штаты серьезно обеспокоены относительно невыполнения некоторыми государствами своих обязательств в рамках ОБСЕ. По сути, есть только одно государство – Россия – которая несет главную ответственность за неспособность продвинуться в выполнении положений Хельсинкского заключительного акта и Парижской хартии", - заявил посол.

Американский дипломат отметил, что Россия не выполняет положения Хельсинкского акта, которым по существу были заложены основы ОБСЕ. Примерами и проявлением этого является агрессия против Украины, Грузии, нарушения прав человека и тому подобное. Это же проявляется и в блокировании заявления по Украине, поскольку Россия пользуется принципом консенсуса в Организации и не дает другим участникам высказаться и осудить нарушение международного порядка.

"И мы это наблюдаем каждый год здесь, на Совете министров ОБСЕ. Россия блокирует любые попытки других государств-участников сделать заявление относительно Украины. Так же Россия блокирует любые усилия ОБСЕ относительно создания украинско-российской наблюдательной миссии на границе, которая бы предотвратила перевозку боеприпасов или незаконную контрабанду через границу", - заявил глава миссии США при ОБСЕ.