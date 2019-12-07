Оттепель и дожди: прогноз погоды на выходные

Новости Украины:В Украине на выходных будет без осадков, на дорогах ожидается гололедица.

Сегодня, 7 декабря, погоду в Украине будет определять умеренно теплая воздушная масса Атлантического происхождения, близость фронтальных разделов проявится увеличением облачности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Отмечается, что в субботу в Украине будет без осадков, лишь в западных областях вечером местами небольшой дождь. На дорогах западных, центральных и восточных областей гололедица.

Карта осадков 7 декабря

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла, в южной части ночью около 0°, днем 4-9° тепла.

Карта ветров 7 декабря

Прогноз погоды на субботу, 7 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +2...+4, небольшой дождь

Львов – +2...+4, небольшой дождь

Ивано-Франковск – +3...+5, небольшой дождь

Тернополь – +2...+4, переменная облачность

Черновцы – +3...+5, переменная облачность

Хмельницкий – +2...+4, переменная облачность

Луцк – +3...+5, небольшой дождь

Ровно – +2...+4, небольшой дождь

Житомир – +3...+5, переменная облачность

Винница – +2...+4, переменная облачность

Одесса – +6...+8, переменная облачность

Николаев – +7...+9, переменная облачность

Херсон – +6...+8, переменная облачность

Симферополь – +6...+8, переменная облачность

Кропивницкий – +3...+5, переменная облачность

Черкассы – +2...+4, переменная облачность

Чернигов – +2...+4, переменная облачность

Сумы – +1...+3, переменная облачность

Полтава – +2...+4, переменная облачность

Днепр – +3...+5, переменная облачность

Запорожье – +5...+7, переменная облачность

Донецк – +3...+5, переменная облачность

Луганск – +3...+5, переменная облачность

Харьков – +3...+5, переменная облачность

Киев – +1...+3, переменная облачность

Погода 7 декабря

В Киеве - без осадков, температура ночью 2-4° мороза, днем 1-3° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 7 декабря самая высокая температура днем была 9,9° в 2015 году, самая низкая ночью -21,8° в 1959 году.

Погода 8 декабря

В воскресенье, 8 декабря, также без существенных осадков, лишь в западных областях небольшой дождь, ночью с мокрым снегом.

Ветер юго-западный 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла; днем 1-6° тепла, на крайнем юге страны до 9°. В Карпатах небольшой снег, температура ночью 1-6° мороза; днем около 0°.

В Киеве - без существенных осадков, температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.