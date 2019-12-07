Оттепель и дожди: прогноз погоды на выходные

Сегодня, 7 декабря, погоду в Украине будет определять умеренно теплая воздушная масса Атлантического происхождения, близость фронтальных разделов проявится увеличением облачности.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Отмечается, что в субботу в Украине будет без осадков, лишь в западных областях вечером местами небольшой дождь. На дорогах западных, центральных и восточных областей гололедица.
Карта осадков 7 декабря
Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла, в южной части ночью около 0°, днем 4-9° тепла.
Карта ветров 7 декабря
Прогноз погоды на субботу, 7 декабря, в городах Украины:
Ужгород – +2...+4, небольшой дождь
Львов – +2...+4, небольшой дождь
Ивано-Франковск – +3...+5, небольшой дождь
Тернополь – +2...+4, переменная облачность
Черновцы – +3...+5, переменная облачность
Хмельницкий – +2...+4, переменная облачность
Луцк – +3...+5, небольшой дождь
Ровно – +2...+4, небольшой дождь
Житомир – +3...+5, переменная облачность
Винница – +2...+4, переменная облачность
Одесса – +6...+8, переменная облачность
Николаев – +7...+9, переменная облачность
Херсон – +6...+8, переменная облачность
Симферополь – +6...+8, переменная облачность
Кропивницкий – +3...+5, переменная облачность
Черкассы – +2...+4, переменная облачность
Чернигов – +2...+4, переменная облачность
Сумы – +1...+3, переменная облачность
Полтава – +2...+4, переменная облачность
Днепр – +3...+5, переменная облачность
Запорожье – +5...+7, переменная облачность
Донецк – +3...+5, переменная облачность
Луганск – +3...+5, переменная облачность
Харьков – +3...+5, переменная облачность
Киев – +1...+3, переменная облачность
Погода 7 декабря
В Киеве - без осадков, температура ночью 2-4° мороза, днем 1-3° тепла.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 7 декабря самая высокая температура днем была 9,9° в 2015 году, самая низкая ночью -21,8° в 1959 году.
Погода 8 декабря
В воскресенье, 8 декабря, также без существенных осадков, лишь в западных областях небольшой дождь, ночью с мокрым снегом.
Ветер юго-западный 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла; днем 1-6° тепла, на крайнем юге страны до 9°. В Карпатах небольшой снег, температура ночью 1-6° мороза; днем около 0°.
В Киеве - без существенных осадков, температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.