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Оттепель и дожди: прогноз погоды на выходные

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Оттепель и дожди: прогноз погоды на выходные
08:23 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:В Украине на выходных будет без осадков, на дорогах ожидается гололедица.

Сегодня, 7 декабря,  погоду в Украине будет определять умеренно теплая воздушная масса Атлантического происхождения, близость фронтальных разделов проявится увеличением облачности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Отмечается, что в субботу в Украине будет без осадков, лишь в западных областях вечером местами небольшой дождь. На дорогах западных, центральных и восточных областей гололедица.

Карта осадков 7 декабря

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла, в южной части ночью около 0°, днем 4-9° тепла.

Карта ветров 7 декабря

Прогноз погоды на субботу, 7 декабря, в городах Украины:

  • Ужгород – +2...+4, небольшой дождь

  • Львов – +2...+4, небольшой дождь

  • Ивано-Франковск – +3...+5, небольшой дождь

  • Тернополь – +2...+4, переменная облачность

  • Черновцы – +3...+5, переменная облачность

  • Хмельницкий – +2...+4, переменная облачность

  • Луцк – +3...+5, небольшой дождь

  • Ровно – +2...+4, небольшой дождь

  • Житомир – +3...+5, переменная облачность

  • Винница – +2...+4, переменная облачность

  • Одесса – +6...+8,  переменная облачность

  • Николаев – +7...+9,  переменная облачность

  • Херсон – +6...+8,  переменная облачность

  • Симферополь – +6...+8,  переменная облачность

  • Кропивницкий – +3...+5,  переменная облачность

  • Черкассы – +2...+4,  переменная облачность

  • Чернигов – +2...+4,  переменная облачность

  • Сумы – +1...+3,  переменная облачность

  • Полтава – +2...+4,  переменная облачность

  • Днепр – +3...+5,  переменная облачность

  • Запорожье – +5...+7,  переменная облачность

  • Донецк – +3...+5,  переменная облачность

  • Луганск – +3...+5,  переменная облачность

  • Харьков – +3...+5,  переменная облачность

  • Киев – +1...+3,  переменная облачность

Погода 7 декабря

В Киеве - без осадков, температура ночью 2-4° мороза, днем 1-3° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 7 декабря самая высокая температура днем была 9,9° в 2015 году, самая низкая ночью -21,8° в 1959 году.

Погода 8 декабря

Аномальный декабрь: в Украине будет солнечно и тепло

В воскресенье, 8 декабря, также без существенных осадков, лишь в западных областях небольшой дождь, ночью с мокрым снегом.

Ветер юго-западный 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла; днем 1-6° тепла, на крайнем юге страны до 9°. В Карпатах небольшой снег, температура ночью 1-6° мороза; днем около 0°.

В Киеве - без существенных осадков, температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.

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Погода, Укргидрометцентр, Мороз, Заморозки, Октябрь, Ноябрь, Туман, Прогноз погоды, Погода 7 декабря.
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