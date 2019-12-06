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Аномальный декабрь: в Украине будет солнечно и тепло

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Аномальный декабрь: в Украине будет солнечно и тепло
08:32 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Украине в ближайшие дни без осадков, температура воздуха днем - выше нуля.

В ближайшие сутки, 6 декабря, в Украине не будет осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах страны, кроме юга, гололедица.

Как сообщает Укргидрометцентр, ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, на Закарпатье и в Карпатах 8-13°, днем 2-7° тепла; на побережье морей ночью около 0°, днем 8-10° тепла.

В Киеве в пятницу без осадков; температура ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 6 декабря самая высокая температура днем была 13,4 градусов выше ноля в 1986 году, самая низкая ночью – на отметке 20,2 градусов мороза в 1959 году.

Прогноз погоды на 6 декабря, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на пятницу, 6 декабря, в городах Украины:

  • Ужгород – +4...+6
  • Львов – +5...+7
  • Ивано-Франковск – +5...+7
  • Тернополь – +4...+6
  • Черновцы – +5...+7
  • Хмельницкий – +4...+6
  • Луцк – +4...+6
  • Ровно – +4...+6
  • Житомир – +4...+6
  • Винница – +4...+6
  • Одесса – +7...+9
  • Николаев – +7...+9
  • Херсон – +6...+8
  • Симферополь – +7...+9
  • Кропивницкий – +4...+6
  • Черкассы – +4...+6
  • Чернигов – +3...+5
  • Сумы – +3...+5
  • Полтава – +3...+5
  • Днепр – +4...+6
  • Запорожье – +5...+7
  • Донецк – +4...+6
  • Луганск – +3...+5
  • Харьков – +3...+5
  • Киев – +2...+4

В субботу, 7 декабря, в Украине без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, в южной и восточной частях около 0°; днем 1-6° тепла, на крайнем юге страны до 10°.

В Киеве в субботу без существенных осадков. Температура ночью 2-4° мороза, днем 3-5° тепла.

Прогноз погоды на 7 декабря, фото: meteo.gov.ua

8 декабря в Украине облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в западных областях небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью около 0°; днем 1-6° тепла, на крайнем юге страны до 10°.

В Киеве и столичном регионе 8 декабря облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла; днем 1-6° тепла.

Прогноз погоды на 8 декабря, фото: meteo.gov.ua

9-10 декабря в западных и северных областях местами небольшой дождь и мокрый снег, в Карпатах и на Закарпатье умеренные осадки; на остальной территории 9 декабря без существенных осадков, 10 декабря небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Температура ночью от 2° мороза до 4° тепла, 10 декабря на юге 1-7° тепла; днем 2-8° тепла, на юге страны 6-12°.

9-10 декабря в Киеве и Киевской области временами небольшой дождь и мокрый снег. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 2-7° тепла.

Прогноз погоды на 9 декабря, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 10 декабря, фото: meteo.gov.ua

Синоптики резко изменили прогноз погоды на Новый год 2020 в Украине из-за появления новых данных. Как сообщается, украинцы встретят год Крысы с несильным морозами и снегом. Об этом заявил в своем прогнозе на зиму народный синоптик Леонид Горбань. При этом позже появились другие прогнозы, согласно которым в Украине 31 декабря ожидается "плюсовая" температура.

Как сообщал Леонид Горбань, 2020-й год украинцы встретят с незначительными морозами.

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"После 13 декабря и до конца месяца ожидаются только минусовые температуры, 15-16 декабря похолодает ночью до 11-12 градусов мороза. Далее температура будет колебаться: то 2-3 градуса мороза 18-20 декабря, то до -13... -15 градусов мороза ночами 23-24 декабря. Расчет показывает, что перед Новым годом снег выпадет дважды: 22-24 и 28-30 декабря, сперва 6-8 см снега, затем еще 7-10 см. Причем эти дни должны быть морозными, до -5-7 градусов. Получается, что новогодняя ночь нас ждет настоящая, Новый год встретим и со снегом, и с морозом", - рассказал синоптик в недавнем прогнозе.

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Погода, Укргидрометцентр, Мороз, Заморозки, Октябрь, Ноябрь, Туман, Прогноз погоды, Погода 6 декабря.
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