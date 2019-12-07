7 декабря - Катеринин день, Катерина-санниця

Новости Украины:В народном календаре эту дату прозвали днем Катерины Санницы.

С 7 декабря открывали санную дорогу, детки катались на санках, а те, кто постарше – на санях, в которые запрягали украшенную лошадь. Холостые девушки и парни присматривались к потенциальным невестам и женихам, чтобы сыграть свадьбу после Рождества Христова.

В народе этот день называли по-разному:

Екатерина Саница;

Катеринин день;

Катерина Женодавица;

Святая Екатерина.

Название дня произошло от имени великомученицы Екатерины Александрийской, которая считается покровительницей российского города Екатеринбург и итальянской коммуны Злудерно.

Родилась Екатерина в 287 году в Александрии. В миру носила имя Доротея. Девушка была образованной, она изучала рукописи языческих писателей, древних мудрецов, философов и стихотворцев. Сирийский монах обратил её в христианство и крестил под именем Екатерина. Согласно преданию после обряда крещения во сне к девушке явился Иисус Христос и подарил ей кольцо, назвав своей невестой.

В начале IV века Катерина приняла мученическую смерть. Она пришла в храм к императору Максимину во время жертвоприношения языческим богам и пыталась убедить его отказаться от веры и принять христианство. Царь был поражен её красотой и пригласил после праздника к себе с целью убедить оставить веру. Так как Екатерина была очень умна, то для разговора с ней были приглашены философы, которых она победила в споре, за что император потребовал их сжечь. Потом Максимин пытался сам убедить девушку поклониться языческим богам, но она отказалась. Тогда по его приказу Екатерину били воловьими жилами и заключили в темницу, где её тайно посетили супруга императора и его военачальник Порфирий. Их девушка тоже смогла убедить в своей правоте. После этой встречи супруга решила поговорить с императором и попыталась его склонить в христианство, за что была казнена.

Максимин предложил Екатерине отказаться от веры и стать его женой, но видя её непоколебимость, приказал обезглавить. По легенде, из раны вытекла не кровь, а молоко.

После казни тело девушки исчезло. Согласно поверью, его унесли ангелы на самую высокую гору Синайского полуострова. Через три века монахи, повинуясь видению, нашли останки великомученицы и опознали их по кольцу.

На 7 декабря по народным приметам крестьяне узнавали, какой будет наступившая зима. Если погода ясная, то остаток зимы будет очень холодным. Если тепло и пасмурно, то зима будет мягкой и многоснежной. Туман несет сильное похолодание, но пару недель.

Великомученица Екатерина считается покровительницей брака. Ей молятся о хороших женихах и невестах, о семейном благополучии и при трудных родах.

В этот день было принято устраивать гонки на санях. Все жители селения собирались на пригорке и катались на повозках. Принимали участие в гонках парни и молодые мужчины, а девушки болели за них.

Сани служили серьезной подмогой на крестьянском дворе. На Екатерину Санницу их было принято скатывать с горы. Ещё полагалось катать весь деревенский люд. Девушки старались прокатиться в одних санях с любимым. Верили, что это сделает их союз крепким.

Молодожены 7 декабря находились в центре внимания. Перед их домом клали вывернутый мехом наружу тулуп, по которому они должны были пройти. Этот обряд помогал уберечь семейное счастье от дурного глаза.

Девушки пекли колобок (хлеб круглой формы) и катали его по убрусу (полотенцу, украшенному вышивкой, которое являлось частью головного убора замужней женщины). С одной стороны убруса клали вещь любимого, а с другого – ржаной колос.

Вечером на Екатерину было принято гадать. Девушки, мечтающие о замужестве, сажали в кадки молодые ветви вишни. Если веточка расцветёт к Новому году или Рождеству, то в следующем году её хозяйка под венец пойдёт.

Также ветки вишни девушки ставили в воду. Чья расцветёт первой, та и замуж скорее выйдет.

Народные приметы:

Если погода ясная 7 декабря, то зима холодной будет.

Если же тепло за окном, то морозы ударят во второй половине декабря.

Оттепель или туман предвещают сильное похолодание, которое наступит после Варвариного дня (17 декабря).

Если до этого дня ещё не выпал снег, то следующий год неурожайным будет.

Коровы трясут задними лапами – к морозам.

Если луна в круге находится, то будет оледенение.

Звезды маленького размера – ожидается снегопад.

Человек, появившийся на свет в это день будет веселым, умным и предприимчивым. В качестве оберега им следует носить украшения из камня оникс. По преданиям, он повышает душевное равновесие.