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В Украине снова начнет работать Агенство инвестиций

В Украине снова начнет работать Агенство инвестиций
09:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Латвия восстановит работу офиса Агентства инвестиций в Украине.

Латвийское Агентство инвестиций и развития решило в 2020 году возобновит работу своего офиса в Украине после трехлетнего перерыва, заявил вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, после встречи с министром экономики Латвии Ралфсом Немиро, сообщает сайт правительственного портала.

"Офис латвийского Агентства инвестиций и развития в Киеве будет способствовать ежедневному диалогу между украинским и литовским бизнесом и даст мощный импульс развитию двустороннего инвестиционного сотрудничества. Возобновление работы офиса после трех лет перерыва - это четкий сигнал, что иностранные инвесторы видят позитивные изменения в Украине. Будет больше инвестиций и больше торговли с нашим другом и страной ЕС Латвией", – заявил Кулеба.

Немиро сообщил, что офис возобновит свою работу уже в следующем году, после завершения технических процедур.

Также Кулеба и Немиро договорились реформировать работу межправительственной украинско-латвийской комиссии по экономическому, промышленному, научному и техническому сотрудничеству, сопредседателями которой они являются.

Стороны договорились, что следующее заседание комиссии состоится в мае 2020 года в Киеве. Приоритетными темами заседания предварительно определены диджитализация, сельское хозяйство, фармацевтика и логистика.

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Вице-премьер-министр предложил провести на полях комиссии специальный бизнес-форум, что будет способствовать налаживанию контактов между украинскими и латвийскими предпринимателями.

"Бизнес контракты делают международные контакты, поэтому должны выстраивать не только отношения между правительствами, но и способствовать как можно более продуктивным контактам между предпринимателями наших двух стран", – подчеркнул Кулеба.

Немиро поддержал идею проведения такого форума.

По состоянию на 1 июля 2019 года объем инвестиций Латвийской Республики в Украину составил $41,5 млн, в частности в профессиональную, научную и техническую деятельность – $9,6 млн (23,1%); финансовую и страховую деятельность – $8,2 млн (19,6%); промышленность – $5,7 млн (13,8%). Объем украинских инвестиций в экономику Латвии за этот же период составил $72,1 млн.

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Украина, Латвия, Агенство инвестиций.
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