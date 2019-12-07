Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 8 декабря

Новости Украины:Сегодня по церковному календарю почитается святой преподобный Климент, Папа Римский.

8 декабря чтят память Климента I, апостола от семидесяти, который широко почитался в Древней Руси. В народе его называли Клим Холодный, а день называли Климентьевым. Считается, что с этого дня устанавливается настоящая зима и очень холодная погода.

Согласно историческим данным, Климент начал проповедовать в районе Севастополя. О жизни Климента известно не слишком много. Согласно существующим данным, этот человек родился в богатой семье римских жителей. Родители Климента вскоре после его рождения отправились в Афины морским путем. Однако корабль потерпел кораблекрушение, в результате чего Климент, его родители и еще трое братьев выжили, но потеряли друг друга. Климент же подумал, что его близкие умерли и стал долго думать над тем, что происходит после смерти.

Именно таким образом он приходит к Богу. Интересно, что только после крещения Климент все-таки смог отыскать своих родителей. В целом, Климент был известен своим благочестием и добротой.

Самое главное, что говорят приметы на 8 декабря, так это то, что сегодня нельзя ничего делать после завтрака. Любое важное дело нужно делать только натощак. Если делать это после еды, то дело не получится или приведет к негативным последствиям.

Поэтому в этот праздник старались все самые важные дела перенести на утро, чтобы успеть из сделать до завтрака. А после приема пищи важных дел больше никто не делал.

На Руси именно 8 декабря женщины принимались прясть, сев у окна, поскольку из-за большого количества снега света было более чем достаточно. Из дома без надобности старались не выходить, поскольку говорили, что в это время около избы волки собираются. Особенно опасно было выйти куда-нибудь в темное время суток. Время коротали за работой и ремеслами.

Народные приметы:

Если снег идет, то лето дождливым будет.

Если человек родился 8 декабря, то в качестве талисмана ему необходимо носить горный хрусталь или корунд.

В мороз на речном льду видна сверху вода – жди потепления и дождь.

Большие снежные бугры с сильным инеем при промерзшей земле – приметы к тому, что будет хороший урожай.

Ранние петухи слышны – будет потепление.

Обязательно в Климентьев день ходили в церковь для того чтобы помолиться святому Клименту. Так, матери часто просили у святого защиты для своих детей. По вечерам собирались вместе всей семьей, говорили, пели песни. К слову, в это время в ригах продолжали молотьбу.