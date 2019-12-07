Сегодня отмечают Международный день гражданской авиации

Новости Украины:Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией провозгласила 7 декабря Международным днем гражданской авиации.

По инициативе ООН, 7 декабря отмечается Международный день гражданской авиации, который был провозглашен на 51-й сессии ГА ООН 6 декабря 1996 года.

Именно в этот день в 1944 году в Чикаго была подписана Конвенция о международной гражданской авиации.

Целью Международного дня гражданской авиации является информирование общественности о вкладе гражданской авиации в социальное и экономическое развитие государств-членов ООН, а также об уникальной роли Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в объединении усилий стран в создании высокоскоростной глобальной транспортной сети на службе человечества.

Сейчас международная сеть гражданской авиации перевозит более 4 млрд пассажиров в год, а сектор глобальных воздушных перевозок насчитывает 65,5 млн рабочих мест и вносит вклад в глобальную экономику в размере 2,7 трлн долл. США.