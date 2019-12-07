Реформа ГПСУ: у пограничников появятся новые отряды

Новости Украины:В пограничных отрядах разворачивают оперативно-розыскные подразделения, а Госпогранслужба активно их укомплектовывает.

В рядах украинских пограничников появятся оперативно-розыскные подразделения (ОРП). Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Госпогранслужба активно комплектует личным составом новосозданные оперативно-розыскные подразделения. На этой неделе Высшая аттестационная комиссия согласовала назначение 25 офицеров на должности заместителей начальников отрядов с оперативно-розыскной деятельности", - указали в ведомстве.

В ноябре этого года, депутаты Верховной Рады проголосовали за изменения в законодательстве, которые позволили создавать ОРП в приграничных отрядах. Затем, менее чем за месяц, был разработан штат главных оперативно-розыскных отделов пограничных отрядов, которые уже к концу года начнут свою работу. Сейчас идет подбор и назначение руководства и оперативного состава.

С начала этого года благодаря работе ОРП Госпогранслужбы обнаружено и учтено в ЕРДР почти 1300 уголовных правонарушений и установлено 418 человек, причастных к деятельности незаконных вооруженных формирований.