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Реформа ГПСУ: у пограничников появятся новые отряды

Реформа ГПСУ: у пограничников появятся новые отряды
11:56 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:В пограничных отрядах разворачивают оперативно-розыскные подразделения, а Госпогранслужба активно их укомплектовывает.

В рядах украинских пограничников появятся оперативно-розыскные подразделения (ОРП). Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Госпогранслужба активно комплектует личным составом новосозданные оперативно-розыскные подразделения. На этой неделе Высшая аттестационная комиссия согласовала назначение 25 офицеров на должности заместителей начальников отрядов с оперативно-розыскной деятельности", - указали в ведомстве.

В ноябре этого года, депутаты  Верховной Рады проголосовали за изменения в законодательстве, которые позволили создавать ОРП в приграничных отрядах. Затем, менее чем за месяц, был разработан штат главных оперативно-розыскных отделов пограничных отрядов, которые уже к концу года начнут свою работу. Сейчас идет подбор и назначение руководства и оперативного состава.

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С начала этого года благодаря работе ОРП Госпогранслужбы обнаружено и учтено в ЕРДР почти 1300 уголовных правонарушений и установлено 418 человек, причастных к деятельности незаконных вооруженных формирований.

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Верховная Рада, Госпогранслужба, Оперативно-раозыскные подразделения, ОРП.
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