Польские кинотеатры будут рекламировать Украину (Видео)

Новости Украины:Польские кинотеатры будут демонстрировать проморолик об Украине перед сеансами.

В нескольких польских кинотеатрах перед каждым сеансом будут демонстрироваться промовидео Travel and Enjoy Ukraine Now, чтобы повысить туристическую и инвестиционную привлекательность Украины.

Об этом сообщает посольство Украины в Польше.

Отмечается, что договоренность касается сети кинотеатров Helios в Варшаве, Гданьске, Гдыне и во Вроцлаве. Акция продлится с 6 по 19 декабря текущего года.

Ранее проморолик, созданный туроператором JC Travel Ukraine, начали крутить в прайм-тайм на двух центральных телеканалах Польши группы TVN: TVN 24 BiS и Travel Channel.

"Надеемся, что таким образом мы привлечем еще большее количество иностранных туристов путешествовать по Украине, инвестировать в экономику нашего государства и просто дружить с гостеприимными украинцами. Добро пожаловать в Украину!" - говорится в заявлении дипведомства.