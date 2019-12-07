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В Европарламенте высказались по поводу "турборежима" украинской власти

В Европарламенте высказались по поводу "турборежима" украинской власти
14:06 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Европарламент похвалил Украину за шаги, направленные на успешную евроинтеграцию.

Глава делегации комитета по международным делам Европейского парламента, которая посетила Украину 5-7 ноября, похвалил новую украинскую власть за амбициозный европейский порядок дня и шаги, направленные на эффективную евроинтеграцию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении главы комитета Дэвида Макаллистера, обнародованном парламентом в субботу.

"Мы выразили благодарность за амбициозный европейский порядок дня и за меры, уже принятые для обеспечения эффективной координации между различными учреждениями для реализации Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. Ожидания украинских граждан от их политиков - это превращение страны в современную, прозрачную, хорошо функционирующую демократию и наше Соглашение об ассоциации является решающим средством для достижения этой цели. Со своей стороны, мы будем продолжать стремиться сделать все возможное, чтобы приблизить Украину к ЕС", - заявил Макаллистер.

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По его словам, в Европарламенте ценят настоящую решительность новой власти реформировать страну в ключевых областях, таких как борьба с коррупцией. В то же время европарламентарии призывают украинскую власть опираться на предыдущие достижения и устранить недостатки, которые остались.

Также в Европарламенте одобрили так называемый "турборежим" новой власти, дав, однако, свои рекомендации.

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"Мы понимаем стремление использовать импульс для реформ и подчеркиваем необходимость сохранения места для надлежащего парламентского рассмотрения и формирования культуры политического диалога и инклюзивности", - заявил Макаллистер.

Напомним, посол ЕС в Украине Матти Маазикас ранее одобрительно отозвался о так называемом "турборежиме" украинского правительства и парламента.

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Украина, ЕС, Европарламент, Дэвид Макаллистер.
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