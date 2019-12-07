Данилов: За последний месяц Украина отбила больше 10 кибератак

Новости Украины:В Украине постоянно борются с нашествиями кибератак.

Украина за месяц была вынуждена иметь дело с одиннадцатью хакерскими атаками.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в разговоре с журналистами после заседания, передает радио Свобода.

"Постоянно атакуется наша банковская система, атакуются определенные ресурсы, которые есть в Офисе президента, недавно был атакован непосредственно сайт президента. Это было две недели назад. Короткий промежуток времени – за счет того, что очень быстро удалось сделать локализацию, то никто почти не заметил, что был такой сбой", – сказал Данилов.

Как отметил чиновник, тема кибербезопасности была одной из трех основных тем, которые затрагивались сегодня на закрытом заседании СНБО.

Как известно, президент Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны накануне начала саммита в "нормандском формате". Встреча в "нормандском формате" запланирована на 9 декабря в столице Франции. Последний раз такие переговоры проходили в октябре 2016 года.