Накануне "нормандского саммита" во всех храмах ПЦУ проведут молитву за Украину

Новости Украины:Во всех храмах ПЦУ завтра будут молиться за мир и победу Украины.

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний предоставил распоряжение о проведении во всех храмах ПЦУ молитвы за мир и победу Украины.

Об этом говорится на сайте ПЦУ.

"Во всех храмах Православной церкви Украины в воскресенье, 8 декабря 2019 года, после Божественной литургии благословляется провести молитву за установление справедливого мира и победу Украины", - говорится в распоряжении.

В ПЦУ напоминают, что уже шестой год продолжается вооруженная агрессия России против Украины, в течение которой тысячи людей погибли, десятки тысяч - пострадали, а миллионы стали вынужденными переселенцами.

"Православная церковь Украины ежедневно помогает и поддерживает семьи, которые пострадали из-за этой войны, молится за вечный покой душ умерших защитников и просит у Бога справедливого мира для нашей страны. Накануне важных международных переговоров в Париже, которые будут касаться дальнейшей судьбы нашей страны, возлагаем большие надежды на Всемилостивого Господа. Поэтому едиными устами и единым сердцем завтра во всех уголках Украины будем молиться за справедливый мир и победу для нашего народа и нашего государства. Боже великий, единый, нам Украину храни!", - отмечают в церкви.

Как сообщалось, встреча лидеров стран "нормандского формата" запланирована на 9 мая в Париже.