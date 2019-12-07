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Данилов о "нормандском саммите": Команда поддержки едет очень мощная

Данилов о "нормандском саммите": Команда поддержки едет очень мощная
16:05 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:Со стороны Украины на "нормандский саммит" едет не более 10 человек.

На "нормандскую" встречу с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии, запланированную на 9 декабря в Париже, в украинской делегации поедет сильная команда, в состав которой входит не более 10 человек. Об этом во время брифинга заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов по итогам заседания СНБО при участии Президента Владимира Зеленского перед "нормандским" саммитом, передает корреспондент УНН.

"Команда поддержки едет очень мощная. Есть представители силового блока, если будут вопросы. Там есть определенный формат общения во всех этих вопросах. Команда, которая едет с Президентом - мощная, и будет оказывать ему при необходимости те или иные советы. Наш Президент - человек очень опытный, и мы надеемся, что его креатив, его видение современности - перебьет, скажем так, другие взгляды людей на эти процессы", - рассказал Данилов.

На вопрос журналистов, сколько людей входит в эту команду, секретарь ответил: "Это команда не более 10 человек".

Закрытое заседание СНБО: Данилов поведал о чем шла речь

Напомним, ранее сегодня, 7 декабря, Президент Зеленский собрал закрытое заседание СНБО перед "нормандским" саммитом.

"Нормандская" встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Данилов: Мы готовы к любому сценарию "нормандского саммита"

Последний раз встреча в "нормандском формате" на уровне глав государств состоялась 19 октября 2016 года в Берлине.

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СНБО, Владимир Зеленский, Нормандский формат, Алексей Данилов.
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