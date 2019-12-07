Закрытое заседание СНБО: Данилов поведал о чем шла речь

Новости Украины:Глава СНБО рассказал о вопросах, которые обсуждались на заседании в ОПУ.

Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины при участии Президента Украины Владимира Зеленского перед "нормандским" саммитом было рассмотрено три вопроса, связанные с безопасностью и обороной. Об этом во время брифинга заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, сообщает УНН.

"Сегодня на заседании СНБО было принято один из сценариев (реинтеграции - ред.), который сегодня будет воплощаться в жизнь как основной на данный момент", - отметил он.

На уточняющий вопрос о сценарии, который имеется в виду, Данилов заявил: "Сценарий реинтеграции, имеется в виду возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в Украину. Есть ключевые моменты, в повестке дня".

"Второй вопрос, который обсуждался - это вопрос, связанный с территориальной обороной. Генерал-полковник Коваль назначен ответственным за это направление. До 31 декабря должна быть полностью закончена ситуация, связанная с этим вопросом. И у нас есть понимание, что все, кто на сегодняшний день хотят приобщиться к территориальной обороне, все добровольцы, которые хотят принять в этом участие - будут в ближайшее время привлечены к этому вопросу", - отметил Данилов.

"Третий вопрос, что было на рассмотрении - это вопрос по кибербезопасности. Кибербезопасность - очень важный на сегодняшний день момент. Мы ежедневно чувствуем атаки с определенных территорий на наше киберпространство", - добавил он.

По словам серкетрая СНБО, "в этих трех вопросах принято единогласное решение". "Мы работаем", - отметил Данилов.

Ранее секретарь СНБО, заявляя о подготовке к "нормандской" встречи, указывал, что нет ни одного сценария капитуляции.

Напомним, ранее сегодня, 7 декабря, Президент Зеленский собрал закрытое заседание СНБО перед "нормандским" саммитом.

"Нормандская" встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Последний раз встреча в "нормандском формате" на уровне глав государств состоялась 19 октября 2016 года в Берлине.