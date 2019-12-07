Скачать
Суббота, 07.12.2019
Закрытое заседание СНБО: Данилов поведал о чем шла речь
Закрытое заседание СНБО: Данилов поведал о чем шла речь
"Не понимают, что с ними будет завтра": в МОУ назвали причину увольнения военнослужащих из ВСУ
В МОУ назвали причину увольнения военнослужащих из ВСУ
Сын Кости Цзю забил соперника в углу ринга (Видео)
Сын Кости Цзю забил соперника в углу ринга (Видео)
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 8 декабря
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 8 декабря

Кто будет заниматься вопросом территориальной обороны: ответ секретаря СНБО

Кто будет заниматься вопросом территориальной обороны: ответ секретаря СНБО
14:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: rnbo.gov.ua

Новости Украины:Секретарь СНБО рассказал, что его первый заместитель будет заниматься вопросом создания территориальной обороны.

Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Михаил Коваль займется вопросом создания территориальной обороны, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Рассматривая вопрос по территориальной обороне, сегодня решением Совета национальной безопасности и обороны был назначен первый заместитель СНБО генерал-полковник Коваль ответственным за этот вопрос", - сказал он журналистам в субботу в Киеве по окончанию закрытого заседания СНБО накануне саммита лидеров стран "нормандской четверки".

Секретарь СНБО отметил, что до 31 декабря Коваль должен закончить полностью организационно-правовые учредительные процедурные вопросы относительно создания территориальной обороны Украины.

Михаил Коваль

По его словам, для территориальной обороны "будут привлечены все желающие принимать в этом участие: это и наши добровольцы, и те ребята, которые побывали на фронте и возвратились сейчас в гражданскую жизнь".

"Нормандский саммит": в ОПУ проходит заседание СНБО

"Всем найдется место в этом проекте", - заключил Данилов.

Коваль с 25.03.2014 года по 03.07.2014 года был исполняющим обязанности министра обороны Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СНБО, Михаил Коваль, Алексей Данилов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ученые создали новый источник зеленой энергии
02 Оттепель и дожди: прогноз погоды на выходные
03 У кого сегодня день ангела: значение имени и милые поздравления
04 В ОПЕК+ решили снизить добычу нефти: на что это повлияет
05 Зеленский считает, что РФ готова к разговору об урегулировании ситуации на Донбассе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Боевики вернули тело погибшего бойца СБУ спустя неделю
Боевики вернули тело погибшего бойца СБУ спустя неделю
Оттепель и дожди: прогноз погоды на выходные
Оттепель и дожди: прогноз погоды на выходные
&quot;Нормандский саммит&quot;: в ОПУ проходит заседание СНБО
"Нормандский саммит": в ОПУ проходит заседание СНБО
&quot;И сейчас я не знаю, чего ожидать&quot;: Роберт Паттинсон о роли Бэтмена
"И сейчас я не знаю, чего ожидать": Роберт Паттинсон о роли Бэтмена
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь