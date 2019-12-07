Кто будет заниматься вопросом территориальной обороны: ответ секретаря СНБО

Новости Украины:Секретарь СНБО рассказал, что его первый заместитель будет заниматься вопросом создания территориальной обороны.

Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Михаил Коваль займется вопросом создания территориальной обороны, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Рассматривая вопрос по территориальной обороне, сегодня решением Совета национальной безопасности и обороны был назначен первый заместитель СНБО генерал-полковник Коваль ответственным за этот вопрос", - сказал он журналистам в субботу в Киеве по окончанию закрытого заседания СНБО накануне саммита лидеров стран "нормандской четверки".

Секретарь СНБО отметил, что до 31 декабря Коваль должен закончить полностью организационно-правовые учредительные процедурные вопросы относительно создания территориальной обороны Украины.

Михаил Коваль

По его словам, для территориальной обороны "будут привлечены все желающие принимать в этом участие: это и наши добровольцы, и те ребята, которые побывали на фронте и возвратились сейчас в гражданскую жизнь".

"Всем найдется место в этом проекте", - заключил Данилов.

Коваль с 25.03.2014 года по 03.07.2014 года был исполняющим обязанности министра обороны Украины.