Скачать
Суббота, 07.12.2019
Закрытое заседание СНБО: Данилов поведал о чем шла речь
Закрытое заседание СНБО: Данилов поведал о чем шла речь
"Не понимают, что с ними будет завтра": в МОУ назвали причину увольнения военнослужащих из ВСУ
В МОУ назвали причину увольнения военнослужащих из ВСУ
Сын Кости Цзю забил соперника в углу ринга (Видео)
Сын Кости Цзю забил соперника в углу ринга (Видео)
Невеста? Наталья Могилевская намекнула на свой "особый статус"
Невеста? Наталья Могилевская намекнула на свой "особый статус"

Данилов: Мы готовы к любому сценарию "нормандского саммита"

Данилов: Мы готовы к любому сценарию "нормандского саммита"
15:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: rnbo.gov.ua

Новости Украины:Секретарь СНБО рассказал, что у Украины есть сценарии на случай любых результатов встречи в "нормандском формате".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркивает, что Украинское государство имеет сценарии на случай любых результатов и договоренностей на встрече в "нормандском формате" 9 декабря.

"Варианты есть на любой случай: если мы договоримся, если мы договоримся частично, если мы договоримся полностью. На любой случай у нас есть пять наших вариантов. Все органы центральной власти, Вооруженные силы, все специализированные органы готовы к любому сценарию", - сказал он в комментарии журналистам по итогам заседания СНБО в субботу.

"Может быть и эскалация конфликта, и прекращение конфликта. Все это зависит от того, каким образом будут проведены переговоры именно в "нормандском формате", - указал Данилов.

Закрытое заседание СНБО: Данилов поведал о чем шла речь

9 декабря в Париже пройдет встреча лидеров стран "нормандской четверки" (Украины, Германии, Франции и РФ).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Украина, Франция, ФРГ, Россия, РФ, СНБО, Нормандский формат, "Нормандская четверка", Нормандский саммит.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ученые создали новый источник зеленой энергии
02 Оттепель и дожди: прогноз погоды на выходные
03 У кого сегодня день ангела: значение имени и милые поздравления
04 В ОПЕК+ решили снизить добычу нефти: на что это повлияет
05 Итоги дня 6 декабря: Зеленский подтвердил встречу с Путиным, День ВСУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Боевики вернули тело погибшего бойца СБУ спустя неделю
Боевики вернули тело погибшего бойца СБУ спустя неделю
Оттепель и дожди: прогноз погоды на выходные
Оттепель и дожди: прогноз погоды на выходные
&quot;Нормандский саммит&quot;: в ОПУ проходит заседание СНБО
"Нормандский саммит": в ОПУ проходит заседание СНБО
&quot;И сейчас я не знаю, чего ожидать&quot;: Роберт Паттинсон о роли Бэтмена
"И сейчас я не знаю, чего ожидать": Роберт Паттинсон о роли Бэтмена
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь