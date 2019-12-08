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Ермак рассказал о встрече с Джулиани

Ермак рассказал о встрече с Джулиани
01:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Андрей Ермак рассказал, зачем контактировал с личным адвокатом Трампа.

Помощник Президента Украины Ермак контактировал с личным адвокатом Трампа, поскольку хотел убедить его, что в команде Зеленского нет врагов США.

Об этом Андрей Ермак рассказал в интервью немецкому изданию Welt.

«У меня с Джулиани был всего лишь один телефонный разговор и один раз с ним встретился. Потому что перед вторым туром президентских выборов в Украине я услышал, как он говорил по телевидению, что Украина - полностью коррумпированная страна, а в команде Зеленского есть те, кто против США. Я был этим шокирован», - рассказал Ермак.

Он пояснил, что в связи с этим предложил спецуполномоченному США по вопросам Украины Курту Волкеру и другим американским политикам лично переговорить с Джулиани, чтобы объяснить, «насколько тот ошибается».

По словам Ермака, во время общения он доказал Джулиани, что Зеленский и команда идут на выборы именно для того, чтобы побороть коррупцию. И у него сложилось впечатление, что ему удалось убедить адвоката Трампа.

Ермак уверен, что против него увеличится количество информатак

На вопрос, не было ли во время этих разговоров попыток воздействия и угроз остановить военную помощь в случае отказа расследовать дело сына Джо Байдена, помощник Президента ответил отрицательно. Однако признал, что Джулиани «лишь коротко» спросил, слышал ли его собеседник о фирме Burisma, на которую работал Байден-младший.

Ермак отметил, что название этого предприятия было ему знакома из сообщений СМИ, но с деталями он осведомлен не был. И подчеркнул, что в то время, когда велись разговоры с Джулиани, еще работали предыдущее правительство и генеральный прокурор. Поэтому «вообще не было смысла на меня каким-то образом влиять», - резюмировал помощник Президента.

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Владимир Зеленский, Джулиани, Андрей Ермак.
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