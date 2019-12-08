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"Это точно декабрь?": синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни

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"Это точно декабрь?": синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
08:16 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:В Украине в ближайшие дни днем сохраниться "плюсовая" температура, в Карпатах дождь с мокрым снегом.

Сегодня, 8 декабря, погоду в Украине будет определять умеренно теплая и преимущественно сухая воздушная масса Атлантического происхождения.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Без осадков, лишь в западных областях местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом. На дорогах центральных, восточных и прикарпатских областей местами гололедица.

Карта осадков 8 декабря

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем в Карпатах местами порывы 15-20м/с.

Карта ветров 8 декабря

Прогноз погоды на воскресенье, 8 декабря, в городах Украины:

  • Ужгород – +2...+4, переменная облачность

  • Львов – +4...+6, небольшой дождь

  • Ивано-Франковск – +4...+6, небольшой дождь

  • Тернополь – +4...+6, небольшой дождь

  • Черновцы – +4...+6, переменная облачность

  • Хмельницкий – +2...+4, переменная облачность

  • Луцк – +4...+6, небольшой дождь

  • Ровно – +4...+6, небольшой дождь

  • Житомир – +3...+5, переменная облачность

  • Винница – +3...+5, переменная облачность

  • Одесса – +6...+8,  переменная облачность

  • Николаев – +5...+7,  переменная облачность

  • Херсон – +5...+7,  переменная облачность

  • Симферополь – +6...+8,  переменная облачность

  • Кропивницкий – +4...+6,  переменная облачность

  • Черкассы – +3...+5,  переменная облачность

  • Чернигов – +3...+5,  переменная облачность

  • Сумы – +2...+4,  переменная облачность

  • Полтава – +2...+4,  переменная облачность

  • Днепр – +3...+5,  переменная облачность

  • Запорожье – +5...+7,  переменная облачность

  • Донецк – +2...+4,  переменная облачность

  • Луганск – +2...+4,  переменная облачность

  • Харьков – +2...+4,  переменная облачность

  • Киев – +4...+6,  переменная облачность

Погода 8 декабря

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6°тепла, на крайнем юге до 9° тепла.

В Киеве в воскресенье без осадков, температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.

Оттепель и дожди: прогноз погоды на выходные

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 08 декабря самая высокая температура днем была +12,2 в 1960г., самая низкая ночью -19,7 в 1959г.

Погода 9 декабря

В понедельник в Украине без осадков, лишь в Карпатском регионе небольшой дождь, ночью с мокрым снегом.

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла; днем 1-6° тепла, на юге и крайнем западе страны до 9°.

В Киеве в понедельник без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5° тепла.

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Погода, Укргидрометцентр, Мороз, Заморозки, Октябрь, Ноябрь, Туман, Прогноз погоды, Погода 8 декабря.
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