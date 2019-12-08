"Это точно декабрь?": синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни

Новости Украины:В Украине в ближайшие дни днем сохраниться "плюсовая" температура, в Карпатах дождь с мокрым снегом.

Сегодня, 8 декабря, погоду в Украине будет определять умеренно теплая и преимущественно сухая воздушная масса Атлантического происхождения.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Без осадков, лишь в западных областях местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом. На дорогах центральных, восточных и прикарпатских областей местами гололедица.

Карта осадков 8 декабря

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем в Карпатах местами порывы 15-20м/с.

Карта ветров 8 декабря

Прогноз погоды на воскресенье, 8 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +2...+4, переменная облачность

Львов – +4...+6, небольшой дождь

Ивано-Франковск – +4...+6, небольшой дождь

Тернополь – +4...+6, небольшой дождь

Черновцы – +4...+6, переменная облачность

Хмельницкий – +2...+4, переменная облачность

Луцк – +4...+6, небольшой дождь

Ровно – +4...+6, небольшой дождь

Житомир – +3...+5, переменная облачность

Винница – +3...+5, переменная облачность

Одесса – +6...+8, переменная облачность

Николаев – +5...+7, переменная облачность

Херсон – +5...+7, переменная облачность

Симферополь – +6...+8, переменная облачность

Кропивницкий – +4...+6, переменная облачность

Черкассы – +3...+5, переменная облачность

Чернигов – +3...+5, переменная облачность

Сумы – +2...+4, переменная облачность

Полтава – +2...+4, переменная облачность

Днепр – +3...+5, переменная облачность

Запорожье – +5...+7, переменная облачность

Донецк – +2...+4, переменная облачность

Луганск – +2...+4, переменная облачность

Харьков – +2...+4, переменная облачность

Киев – +4...+6, переменная облачность

Погода 8 декабря

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6°тепла, на крайнем юге до 9° тепла.

В Киеве в воскресенье без осадков, температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 08 декабря самая высокая температура днем была +12,2 в 1960г., самая низкая ночью -19,7 в 1959г.

Погода 9 декабря

В понедельник в Украине без осадков, лишь в Карпатском регионе небольшой дождь, ночью с мокрым снегом.

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла; днем 1-6° тепла, на юге и крайнем западе страны до 9°.

В Киеве в понедельник без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5° тепла.