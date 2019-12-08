"Это точно декабрь?": синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни

Сегодня, 8 декабря, погоду в Украине будет определять умеренно теплая и преимущественно сухая воздушная масса Атлантического происхождения.
Об этом сообщил Укргидрометцентр.
Без осадков, лишь в западных областях местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом. На дорогах центральных, восточных и прикарпатских областей местами гололедица.
Карта осадков 8 декабря
Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем в Карпатах местами порывы 15-20м/с.
Карта ветров 8 декабря
Прогноз погоды на воскресенье, 8 декабря, в городах Украины:
Ужгород – +2...+4, переменная облачность
Львов – +4...+6, небольшой дождь
Ивано-Франковск – +4...+6, небольшой дождь
Тернополь – +4...+6, небольшой дождь
Черновцы – +4...+6, переменная облачность
Хмельницкий – +2...+4, переменная облачность
Луцк – +4...+6, небольшой дождь
Ровно – +4...+6, небольшой дождь
Житомир – +3...+5, переменная облачность
Винница – +3...+5, переменная облачность
Одесса – +6...+8, переменная облачность
Николаев – +5...+7, переменная облачность
Херсон – +5...+7, переменная облачность
Симферополь – +6...+8, переменная облачность
Кропивницкий – +4...+6, переменная облачность
Черкассы – +3...+5, переменная облачность
Чернигов – +3...+5, переменная облачность
Сумы – +2...+4, переменная облачность
Полтава – +2...+4, переменная облачность
Днепр – +3...+5, переменная облачность
Запорожье – +5...+7, переменная облачность
Донецк – +2...+4, переменная облачность
Луганск – +2...+4, переменная облачность
Харьков – +2...+4, переменная облачность
Киев – +4...+6, переменная облачность
Погода 8 декабря
Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6°тепла, на крайнем юге до 9° тепла.
В Киеве в воскресенье без осадков, температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 08 декабря самая высокая температура днем была +12,2 в 1960г., самая низкая ночью -19,7 в 1959г.
Погода 9 декабря
В понедельник в Украине без осадков, лишь в Карпатском регионе небольшой дождь, ночью с мокрым снегом.
Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла; днем 1-6° тепла, на юге и крайнем западе страны до 9°.
В Киеве в понедельник без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5° тепла.