8 декабря - Климентьев день, Клим Холодный

Новости Украины:8 декабря чтят память Климента I, апостола от семидесяти, который широко почитался в Древней Руси.

Сегодня по церковному календарю почитается святой преподобный Климент, Папа Римский.В православии он почитается как один из первых христианских религиозных ораторов, проводивших проповеди на северных территориях Причерноморья, которые впоследствии стали землями Киевской Руси.

Исторических свидетельств о жизни святого сохранилось мало. Происходил он из знатной римской семьи. Когда Климент был маленьким, он вместе с матерью и братьями отправились из Рима в Афины по морю. Корабль потерпел крушение. Члены семьи выжили, но потеряли друг друга. Мать осталась на одном из островов Восточного Средиземноморья. Она оплакивала потерю детей. Мальчики оказались в Иудеи, где были усыновлены.

В возрасте 24-х лет Климент услышал о пришествии Христа и заинтересовался его учением, для этого отправился на Восток. В Иудеи он познакомился с апостолом Петром, принял от него крещение и стал его учеником. Среди других учеников Петра были его братья, но они не узнали друг друга. Во время своего путешествия апостол Петр встретил мать и отца Климента и помог семье воссоединиться. Родители тоже приняли крещение.

Климент стал одним из ближайших сподвижников апостола, позже возглавил Римскую церковь. Он был четвертым епископом Рима. Священномученик жил в I веке после Рождества Христова, тогда, когда выражение «папа Римский» еще не ассоциировалось с католической церковью – епископ Климент возглавлял Римскую кафедру задолго до отделения Западной церкви от Восточной, Православной.

Во время гонений на христиан Климента отправили в изгнание на каторжные работы, где он познакомился с осужденными христианами, которых он утешал и наставлял. Климент обратил в веру многих язычников. Император Траян, узнав об этом, отправил в Херсонес своих людей и приказал поймать проповедника и утопить в море, привязав к якорю, чтобы тело его не нашли сподвижники. Однако благодаря молитвам учеников море отступило почти на 500 метров, и тело святого было найдено людьми.

По традиции, 8 декабря женщины проводили целый день у окна в прядении и вышивании. От белого снега было светло не только на улице, но и в избе, а значит, можно было сэкономить на лучинах.

Наши предки верили, что в день Клима Холодного пробуждаются темные силы и слуги Мороза. Они бегают по полям, стуча ногами, потрескивая костями и дуя в кулаки. Так и появилось изречение «трескучие морозы».

В народе день называли Клим Холодный, потому что к этому времени становилось очень холодно, шел снег и дул северный ветер. Матери молились Климу, прося защитить своих чад от наступающих холодов.

Люди говорили, что с этого дня начинается суровая зима. Крестьяне 8 декабря трудились на голодный желудок, не завтракая. Считая, что после еды снизится трудоспособность. Согласно поверью, любое важное дело в этот день следует начинать натощак.

Традиционно, девушки 8 декабря делали ледяные «секретики». Выкапывали недалеко от дерева ямку и клали туда ленточку или бусинку, чтобы привлечь в свой дом парня. Затем закапывали и поливали сверху водой. Чем дольше пролежит содержимое «секретика» во льду, тем больше вероятность, что скоро в жизни девушки появится жених.

Кстати, такие закладки делали и парни, желающие найти хорошую работу, вкладывая в ямку, например, гвоздь или щепку.

Проводили этот ритуал и женщины, которые не могли забеременеть (клали палочку, завернутую в тряпочку, в виде младенца), и купцы, мечтающие разбогатеть (в закладку кидали монетку), а также многие другие.

Вечером, когда семья укладывалась спать, хозяйки читали заговоры от простуд и лихоманок.

Народные приметы:

Если идёт снег, то лето будет дождливым.

Если на водоемах поверх льда видна вода, то скоро потеплеет и дождь пойдёт.

Если много снега на земле лежит, то год урожайным будет.

Петухи рано утром кричат – к потеплению.

8 декабря обязательно шли в церковь, чтобы помолиться святому Клименту. За ужином все члены семьи собирались вместе, разговаривали, пели песни.

Бытовало в народе суеверие, что люди, родившиеся в день Клима Холодного, притягивают к себе волков: те приходят на именины прямо к дому. По этой причине эти люди сегодня старались из дома не выходить, тем более – вечером.