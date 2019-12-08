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Какой завтра праздник: обычаи и традиции 9 декабря
Какой завтра праздник: обычаи и традиции 9 декабря

Какой завтра праздник: обычаи и традиции 9 декабря

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Какой завтра праздник: обычаи и традиции 9 декабря
11:09 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:9 декабря по народному календарю отмечается Юрьев день или день Егория Холодного.

Посвящен праздник годовщине освящения храма Георгия Победоносца, находящегося в Киеве.

Георгиевская церковь была построена в XI веке Ярославом Мудрым во имя своего небесного покровителя. Святой Георгий проживал на территории Каппадокии в III веке. Его родители были христианами, поэтому воспитывали мальчика в вере и благочестие.

Георгий верой и правдой служил императору Диоклетиану, но когда правитель устроил гонения на христиан, он раздал всё имущество беднякам и признался в своей вере. За это император приказал подвергнуть его многочисленным пыткам. Перед кончиной святой окрестил статую Аполлона, после чего все идолы в храме разрушились. Супруга императора была свидетельницей происходящего. Она упала перед Георгием на колени и стала молить простить Диоклетиана и совершенные им грехи. За свой поступок она вместе с великомучеником была убита язычниками.

При жизни Георгий совершил немало чудес. Одним из последних было убийство змея, жившего в озере, расположенном недалеко Ливанских гор. Громадный змей выползал из озера и поедал людей, которые ничего не могли с ним сделать. Только один Георгий смог победить чудовище.

Наши предки день памяти Георгия Победоносца отмечали в годовщину освящения его храма и прозвали этот день Юрьевым, так как Юрий – одна из форм имени Георгий.

У крестьян была возможность за неделю до Юрьева дня и неделю после него перейти от одного барина к другому. А всё потому, что в этот период сельскохозяйственные работы полностью подходили к концу, а новые начинались только в следующем году.

При переходе крестьяне отдавали старому хозяину все долги и уплачивали пожилое – пошлину за пользование землями. И по сегодняшний день осталась традиция раздавать все долги до Юрьева дня, чтобы в следующем году хватало заработанных средств, и не пришлось занимать.

Юрьев день для наших предков был весьма важным праздником: в этот день во время крепостного права крестьяне имели возможность переходить от одного хозяина к другому. Но данная традиция была отменена Борисом Годуновым в конце XVI столетия. Наверняка многие из вас слышали пословицу "Вот тебе, бабушка, и Юрьев день", что обозначает утраченные возможности.

Принято считать, что для того, чтобы жить в достатке и не иметь долгов, то обязательно нужно избавиться от долгов или расплатиться по счетам до праздника Егора Холодного (9 декабря).

Христиане издавна почитали Георгия Победоносца как повелителя воинов и земледельцев. И до сих пор Георгия считают одним из самых известных святых в христианстве всего мира. В народе святой Георгий считается также покровителем животных, причем не только домашних, но и диких, хищных - медведей и волков. Святого Георгия часто называют покровителем волков, называя их преданными псами Егория Храброго. О святом Георгии и волках сложено немало интересных легенд.

Считается, что на Юрьев день у волков свадьба и что они до Рождества стаями ходят. По славянским представлениям святой Егорий волкам пасть открывает и они на всякий скот нападают, а сам святой ездит верхом на волке. Поэтому люди обращались к святому с просьбой защитить их скот от волков, по этому поводу проводили специальные обряды с заговорами - обращением к Егорию волчему заступнику.

В Юрьев день утепляли дома, погреба и сараи. Двери оббивали рогожей или войлоком, конопатили окна и погреба.

Егорий издавна считается покровителем домашнего скота. Поэтому в день его памяти проводились специальные обряды, чтобы сохранить животных и придать им силы пережить наступающую зиму. Для этого старшие жители деревни доставали горящие угольки из печей и бросали в прорубь. Веря, что уголь вберет в себя силу воды. Потом угли вычерпывали из проруби ладонями и несли их в хлев, где подбрасывали в корыта, из которых ест скотина.

Народные приметы:

  • Если до 9 декабря выпало много снега, то до 6 мая (на праздник Георгия Вешнего) все растает и вырастет новая трава.

  • Если на Юрьев день холодно или ударил мороз, то зима обещает быть очень суровой и долгой.

  • Услышать волчий вой недалеко от дома – к сильным морозам.

  • Иней на земле на Юрьев день – к хорошему урожаю.

  • Сильный ветер 9 декабря: ожидайте трескучих морозов.

  • Если на 9 декабря весь день метет метель, то будет раннее поение пчел.

  • Для родившихся 9 декабря лучшим талисманом будут халцедон либо хризоберилл.

  • Что у волка в зубах - то Егорий дал Ловит волк свою роковую овечку

  • Без Юрьева наказу и серый (волк) сыт не будет

  • На что волк сер, а и тот по закону живет: что Егорий скажет, на том все и порешится

8 декабря - Климентьев день, Клим Холодный

Считали, что именно в этот день медведь в берлоге впадает в зимнюю спячку. За окном становилось действительно холодно. Люди отправлялись к колодцам и слушали воду, пытаясь определить, какой будет зима. Если вода была спокойной, то зима будет тёплой, без вьюг. Если же в колодце вода бурлила, то грядут морозы и метели.

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Праздник, Обычаи, Традиции, Приметы, Какой завтра праздник, Праздник 9 декабря, Юрий Холодный, Егорий Зимний.
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