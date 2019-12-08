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"Мне почему-то не дали выступить": Сенцов о церемонии премии Европейской киноакадемии

"Мне почему-то не дали выступить": Сенцов о церемонии премии Европейской киноакадемии
12:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Олегу Сенцову не дали выступить на церемонии вручения Премии Европейской киноакадемии.

Украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов побывал на 32 церемонии вручения Премии Европейской киноакадемии European Film Awards в Берлине. По его словам, ему не дали выступить со сцены.

"Сидеть в одном ряду со всеми этими людьми: Бинош, Херцогом, Холланд, Вендерсом, Альмадоваром, Павликовским было большой честью для меня. И когда меня позвали на сцену и все эти легенды кино встали и начали хлопать, то это был очень удивительный момент. Правда, мне почему-то не дали выступить: либо опасаясь моего неидеального английского, либо политических тем, без которых я бы не обошелся", – написал режиссер в Facebook.

В дальнейшем режиссер узнал, что вечеринка после церемонии будет проходить в ресторане "Москва".

Сенцов о впечатлениях от Европы: Я не понимаю, как люди могут верить России?

"Конечно я туда не пошел – мы устроили свое, отдельное украинское пати, а европейцы никак не могли понять что проблема в названии. Для них в этом нет проблемы и это многое объясняет, ведь по ним не стреляют из минометов", – отметил украинец.

Ранее освобожденные из российского плена Олег Сенцов и Роман Сущенко призвали членов ОБСЕ способствовать освобождению остальных политзаключенных.

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Премия, Политзаключенные, Олег Сенцов, Европейская киноакадемия.
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