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Сенцов о впечатлениях от Европы: Я не понимаю, как люди могут верить России?

Сенцов о впечатлениях от Европы: Я не понимаю, как люди могут верить России?
06:44 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Сенцов подчеркнул, что Украина "будет бороться за свою свободу до конца", потому что для украинцев это не пустое слово, даже если "вдруг Европа захочет вдруг дружить с Россией и забудет об Украине".

Бывший пленник Кремля, режиссер Олег Сенцов удивлен тем, как люди в Европе могут верить России и даже восхищаться ею – страной, которая ведет гибридную войну против ЕС и европейских ценностей.

Об этом Олег Сенцов заявил во время "сайд-ивента" на тему "Украинцы — политические заключенные. Путь к свободе", организованного в рамках 26-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в четверг в Братиславе.

"Уже три месяца я имею возможность путешествовать по миру, по Европе. И знаете, какое мое самое большое удивление? Что в Европе есть люди, которые не то, что верят, а даже восхищаются Россией. Которые считают, что это – хорошая страна, что там есть демократия, что с ней можно договариваться, а в Украине что-то происходит что-то такое местное, и их не касается", - заявил он.

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По мнению Сенцова, очень странно, что после 5 лет войны в Украине в Европе есть люди, которые не понимают, что "российская агрессия – одна из главных проблем в Европе на данный момент и самый главный вопрос, который должен стоять перед всеми европейскими организациями, в том числе, перед ОБСЕ".

"Потому что агрессия против Украины – это агрессия против всего мирового порядка, против европейских ценностей, свободы, в том числе. Путин не только на Украину напал, а он напал на Европу", - сказал он.

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Сенцов подчеркнул, что Россия ведет тайную, гибридную войну против Европы: "Так, по вашим улицам не ездят танки и БТРы, как было в Симферополе, когда захватывали Крым, по вашим улицам не бьют "Грады" и артиллерия, по вашим улицам не провозят гробы с людьми. Но идет война, тайная, гибридная. С целью расшатать и развалить Европу".

"Я не понимаю, как люди могут верить России?" - задал себе вопрос бывший пленник Кремля, приведя многочисленные случаи прямых и косвенных актов агрессии РФ в Европе.

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По его убеждению, люди, которые сегодня верят России – "не понимают, с кем они имеют дело, которые не были в России, и не знают, какая она". По его словам, такие люди может и были в Москве, или даже в оккупированном Крыму, "но им показывают красивый фасад, где все хорошо".

"Нет, Россия не такая. Я был в России 5 лет. И я знаю, что такое Россия и как она борется с теми, кто против нее. Она воюет с Украиной, и с Европой. Она – путинский режим - воюет с собственными гражданами, сажает людей за протесты, за то, что они ходят с плакатом, дают по три года, за сообщения в "Твиттере" и "Фейсбуке" дают реальные тюремные сроки", - подчеркнул он.

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ЕС, Россия, ОБСЕ, Олег Сенцов.
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