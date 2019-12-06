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Туск напомнил Макрону об Украине и европейских обязательствах

Туск напомнил Макрону об Украине и европейских обязательствах
05:04 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Туск предрек проблемы для Европы, если она не сможет защитить Украину.

Будущим лидером континентального масштаба может стать президент Франции Эммануэль Макрон, но он имеет проблемы с некоторыми своими идеями и инициативами.

Об этом заявил экс-президент Европейского Совета Дональд Туск, сообщает ТСН со ссылкой на The Guardian.

Туск считает Макрона другом и "надеждой на будущее Европы", но одновременно констатирует проблемы француза с "очень новыми идеями и мыслями", в частности относительно НАТО и сближения с Россией.

Последнее, по словам поляка, его вообще "дезориентировало". В этом контексте новый лидер Европейской народной партии вспомнил об Украине и европейских обязательствах в отношении нее.

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Основной угрозой политик видит агрессию Кремля, аппетиты которого Украиной не исчерпываются.

"Если мы не сможем защитить Украину от российской агрессии, то это будет проблемой не только для Украины, но и для Европы в целом. Я надеялся, что Эммануэль Макрон будет здесь очень последовательным", - заявил Туск.

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Ранее Дональд Туск назвал Россию "стратегической проблемой Европы". Так Туск отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости возобновить диалог с Россией.

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Украина, ЕС, Франция, Дональд Туск, Эммануэль Макрон.
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