Зеркаль: На мирное соглашение можно выйти за год

Новости Украины:Зеркаль считает, что во Франции надо ставить вопрос о мирном соглашении между Украиной и РФ.

Для реального урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе украинской стороне на "нормандской встрече" надо ставить вопрос о начале переговоров о заключении мирного соглашения между Украиной и Россией с указанием обязательств сторон.

Об этом в эфире программы "Право на власть" заявила экс-заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

"Я посоветовала бы сейчас обратиться к международному праву и к последним выводам Международного уголовного суда, который определяет, что в Украине международный конфликт между двумя сторонами – между Украиной и Россией, потому мирное соглашение должно быть между Украиной и Россию с гарантиями и четкими положениями относительно обязательств сторон... Надо ставить вопрос о начале переговоров относительно мирного соглашения", - сказала Зеркаль.

В этом контексте она отметила, что существует и негативный опыт подписания мирных соглашений, в частности Дейтонские соглашения между участниками гражданской войны в Боснии и Герцеговине.

"Но их к этому вынудили. Украина должна создать условия, при которых нас никто не будет заставлять, но мы будем исходить из того, что чтобы уладить ситуацию, нам нужна сделка, которая будет предоставлять нам определенные гарантии мира на Донбассе и за которую Россия будет нести международно-правовую ответственность", - акцентировала экс-заместитель министра.

В ответ на вопрос, сколько это может занять времени, Зеркаль спрогнозировала, что "на соглашение можно выйти за год, на реинтеграцию – через 5-10 лет".