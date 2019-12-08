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Во храмах ПЦУ помолились за мир и победу Украины

Во храмах ПЦУ помолились за мир и победу Украины
14:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:В ПЦУ рассказали, что будет проходить во всех храмах после литергиии.

Сегодня во всех храмах Православной церкви Украины (ПЦУ) молятся за установление справедливого мира и победу Украины.

Соответствующее распоряжение подписал предстоятель Православной церкви Украины Блаженнейший Митрополит Епифаний, сообщает пресс-служба ПЦУ в Facebook.

"Во всех храмах Православной Церкви Украины в воскресенье, 8 декабря, после Божественной литургии благословляется провести молитву за установление справедливого мира и победу Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ПЦУ ежедневно помогает и поддерживает семьи, которые пострадали из-за войны, молится за вечный покой душ умерших защитников и просит у Бога справедливого мира для Украины.

Епифаний ответил Филарету: УПЦ КП уже как таковой нет

"Накануне важных международных переговоров в Париже, которые будут касаться дальнейшей судьбы нашей страны, возлагаем большие надежды на Всемилостивого Господа", - подчеркнули в ПЦУ.

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Храм, Молебень, Епифаний, ПЦУ.
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