Во храмах ПЦУ помолились за мир и победу Украины

Новости Украины:В ПЦУ рассказали, что будет проходить во всех храмах после литергиии.

Сегодня во всех храмах Православной церкви Украины (ПЦУ) молятся за установление справедливого мира и победу Украины.

Соответствующее распоряжение подписал предстоятель Православной церкви Украины Блаженнейший Митрополит Епифаний, сообщает пресс-служба ПЦУ в Facebook.

"Во всех храмах Православной Церкви Украины в воскресенье, 8 декабря, после Божественной литургии благословляется провести молитву за установление справедливого мира и победу Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ПЦУ ежедневно помогает и поддерживает семьи, которые пострадали из-за войны, молится за вечный покой душ умерших защитников и просит у Бога справедливого мира для Украины.

"Накануне важных международных переговоров в Париже, которые будут касаться дальнейшей судьбы нашей страны, возлагаем большие надежды на Всемилостивого Господа", - подчеркнули в ПЦУ.