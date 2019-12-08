Иски Украины против России: Международный суд обнародовал ежегодный отчет

Новости Украины:Международный уголовный суд обнародовал ежегодный отчет о деятельности.

Ежегодный отчет о результатах предварительного расследования, в частности ситуации в Украине относительно правонарушений в оккупированном Крыму и на востоке Украины был представлен 6 мая в рамках 18-й Ассамблеи государств-участников Римского статута прокурором Международного уголовного суда.

В отчете отмечено, что в следующем году Офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) продолжит анализировать, какие дела подпадают под юрисдикцию МУС.

Перед представлением отчета состоялась встреча прокурора Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуды с заместителем генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедовым и послом Украины в Нидерландах Всеволодом Ченцовым.

С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.

Как сообщалось ранее, Генеральная прокуратура Украины направила в Международный уголовный суд в Гааге информацию относительно совершения Россией внесудебных казней 9 военнослужащих Вооруженных сил Украины во время боев за Иловайск и Дебальцево.

Украина предоставила фото и видеодоказательства, которые указывают на факт захвата украинских военных в плен, показания очевидцев убийств пленных, документы, подтверждающие смерть военнослужащих в плену.