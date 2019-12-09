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ГПУ исследует причастность местных властей к пожару в одесском колледже

ГПУ исследует причастность местных властей к пожару в одесском колледже
00:53 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости Украины:Заместитель Генерального прокурора Украины Виктор Трепак:Нам надо исследовать причастность к преступлению лиц из органов местной власти Одессы.

Генеральная прокуратура Украины планирует исследовать причастность органов местной власти Одессы до пожара в местном колледже, в которого погибли 10 человек. Об этом сегодня во время брифинга в Одессе заявил заместитель Генерального прокурора Украины Виктор Трепак.

"Я убежден, что нам надо исследовать причастность к преступлению лиц из органов местной власти Одессы и органов ГСЧС, которые отвечают за такой участок работы. Генпрокуратурой дело взято под личный контроль. Я уверяю, что результаты будут", - отметил Трепак.

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар.

Позже в ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе - поврежден удлинитель. Открыто уголовное производство. Полиция имеет две версии пожара в колледже в Одессе - нарушение пожарной безопасности и поджог.

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Одесса, Пожар, ГПУ, Колледж, Виктор Трепак.
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