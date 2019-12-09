Во всем мире прошла акция в поддержку бездомных

Новости Украины:Тысячи людей во всем мире заночевали под открытым небом поддержав бездомных.

В рамках акции The world's Big Sleep Out в поддержку бездомных тысячи людей во всем мире, в том числе звезды шоу-бизнеса, провели минувшую ночь на улице.

Об этом сообщает ВВС.

«Тысячи людей провели ночь под открытым небом в рамках глобальных усилий по сбору средств для решения проблемы людей, лишенных крова», - говорится в сообщении.

Среди тех, кто приобщился к акции, были и знаменитости, например, Хелен Миррен, Уилл Смит, Джордж Клуни и Леонардо Дикаприо.

По оценкам организаторов, всего в акции должны были принять участие более 50 тысяч человек в 50 городах мира, в частности в Нью-Йорке, Лондоне, Дублине, Гонконге.

По итогам благотворительного мероприятия в пользу бездомных рассчитывают собрать около 50 миллионов долларов.