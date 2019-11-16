СМИ: Ватикан позаботится о бездомных, построив для них приют

Один из домов на территории Ватикана будет передан под приют для бездомных. Об этом сообщило пятницу итальянское агентство ANSA.
По данным агентства, речь идет о здании, что представляет определенную архитектурную ценность, в котором ранее занимали место монахини и администрация по управлению наследием Святого престола. Предполагается, что приют будет рассчитан на 50 мест, хотя сначала планируется принять 30-35 нуждающихся. По данным агентства, на открытии приюта вечером в пятницу будет присутствовать лично Папа Франциск.
Как отмечает агентство, эта очередная инициатива понтифика в пользу бездомных и бедняков осуществляется по его поручению Службой папских милостей в рамках программы "Пятницы милосердия". Ранее для бездомных под колоннадой Бернини, обрамляющей площадь Святого Петра, устраивали душевые и приглашали парикмахера. Ватиканские служащие регулярно раздают им зонтики и теплую одежду, а также пищу и мороженое по праздникам.
Один из бездомных был похоронен на историческом тевтонском кладбище за стенами папского города-государства. Однажды понтифик пригласил бездомных с площади Святого Петра в "Дом Святой Марты", где живет, отметить его день рождения.
Напомним, Ватикан рассматривает возможность разрешить женатым стать священниками.