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9 декабря - приметы в Юрьев день
9 декабря - приметы в Юрьев день

9 декабря - приметы в Юрьев день

9 декабря - приметы в Юрьев день
07:46 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:9 декабря христиане чтят память мученика Георгия Победоносца, который жил в III веке на территории Каппадокии.

Традиции 9 декабря

9 декабря - день памяти святого Георгия Победоносца, которого в народе называют Егорием или Юрием и вторые именины которого приходятся на 6 мая (Юрий теплый). Это старинный срок перехода крестьян от одного барина к другому.

Когда-то именно в этот день крестьяне имели право переходить от одного помещика к другому, о чем заранее сообщали ему в Михайлов день. Многие семьи весь год ждали этого дня, чтобы использовать данное им право и поискать более счастливой жизни. Но царь своим указом имел право объявить Юрьев день этого года заповедным, то есть менять хозяев крестьянам было нельзя, пока соборным уложением 1649 года этот старинный обычай не был запрещен полностью. С того времени и пошла поговорка о бабушке и Юрьевом дне с многочисленными вариантами: "Сряжалась баба на Юрьев день погулять с барского двора, да дороги не нашла". Отсюда же и пошел обычай расплатиться до этого дня со всеми долгами. Считалось, что с этого дня по деревням начинают бродить волки за добычей. В это же время забираются в свои берлоги медведи на зимнюю спячку. После Юрия холодного люди, по обычаю, выходили к колодцам "слушать воду". Если не слышно было плеска воды - это предвещало теплую зиму. В этот день перед путешествием обязательно служили молебен о благополучии на предстоящий путь.

К Егорьеву дню принято было конопатить окна и погреба.

Приметы на 9 декабря

На Киевской Руси два Юрия - один холодный (зимний), другой голодный (вешний).

Не вернуть долг до Юрьева дня - всю жизнь в должниках ходить.

Юрий замостит, а Николай (19 декабря) загвоздит.

Знаменательные события в истории: 9 декабря 2019 года

Верстался мужик на Юрьев день радеть о боярском добре: мужик не тумак, знает, когда живет Юрьев день.

На чью долю потянет поле, то скажет Юрьев день.

Крепки ряды Юрьевым днем.

Юрий холодный оброк собирает.

Весной Георгий с летом, Никола – с кормом; в осень Георгий – с мостом, Никола – с гвоздем.

Если до Егорьева дня бывает иней - сев овсов в будущем году окончится 6 мая.

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