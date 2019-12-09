Украинцы назвали лучшие страны для работы за границей

Украинцы составили рейтинг стран, куда лучше всего ехать для трудоустройства. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
Это ежегодный опрос дает всесторонний анализ отношения граждан к органам местного самоуправления и предоставления коммунальных услуг.
На первом месте Германия (31%), на втором месте - соседняя Польша (27%), тройку замыкает Чехия (17%).
Далее идут Канада (14%), США (13%), Италия (8%), Великобритания (7%), Испания (6%) и Россия (6%).
Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19200 респондентов.