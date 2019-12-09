Что происходит на дорогах: водителям сообщили о состоянии проезда

Новости Украины:В Укравтодоре сообщили, что проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробок в движении не зафиксировано.

На утро понедельника, 9 декабря, автодороги государственного значения в большинстве областей сухие, в Черкасской области местами гололедица, на Яблунецком и Ужоцком перевалах небольшой дождь. Проезд по дорогам обеспечен. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

"По состоянию на 6:00 9 декабря 2019 года осадки в виде небольшого дождя в Закарпатской области, в восточных областях туман, на остальной территории без осадков. Средняя температура воздуха колеблется от -2 до +3°С. Покрытие на автодорогах государственного значения в большинстве областей сухое, в Черкасской области местами гололедица", - сообщили дорожники.

На перевальных участках дорог, как указано, преимущественно без осадков, на Яблунецком и Ужоцком перевалах небольшой дождь. Температура воздуха 0...+3°С.

"На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробок в движении не зафиксировано", - добавили в агентстве.

Напомним, в ближайшие сутки, 9 декабря, осадки не ожидаются, лишь в Закарпатье местами пройдет небольшой дождь.

Ветер ожидается преимущественно юго-западный, 5-10 м/. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла, на юге Одесской области до 11 ° тепла. В Киеве - без осадков, температура ночью 0-2° тепла, днем 4-6° тепла.