Погода на неделю: в Украину идет потепление с дождями мокрым снегом

Новости Украины:В начале недели в Украине будет теплая погода, осадки – лишь в Карпатах и Закарпатье.

Погода Украины будет теплой в ближайшие сутки, 9 декабря, осадки не ожидаются, лишь в Закарпатье местами пройдет небольшой дождь, сообщает Укргидрометцентр в воскресенье.

Ветер ожидается преимущественно юго-западный, 5-10 м/. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла, на юге Одесской области до 11 ° тепла.

В Киеве - без осадков, температура ночью 0-2° тепла, днем 4-6° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 9 декабря самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 8,5 градусов тепла в 1960 году, а самая низкая - ночью на отметке 18,4 градусов мороза в 1945 году.

Прогноз погоды на 9 декабря, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на воскресенье, 8 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +2... +4

Львов – +4... +6

Ивано-Франковск – +4... +6

Тернополь – +4... +6

Черновцы – +4... +6

Хмельницкий – +2... +4

Луцк – +4... +6

Ровно – +4... +6

Житомир – +3... +5

Винница – – +3... +5

Одесса – +6... +8

Николаев – +5... +7

Херсон – +5... +7

Симферополь – +6... +8

Кропивницкий – +4... +6

Черкассы – +3... +5

Чернигов – +3... +5

Сумы – +2... +4

Полтава – +2... +4

Днепр – +3... +5

Запорожье – +5... +7

Донецк – +2... +4

Луганск – +2... +4

Харьков – +2... +4

Киев – +4... +6

Во вторник, 10 декабря, в Украине без существенных осадков, лишь в Карпатах пройдет небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, на побережье морей до 5° тепла; днем 1-6°, на юге страны до 10°.

В Киеве 10 декабря - без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.

Прогноз погоды на 10 декабря, фото: meteo.gov.ua

11 декабря без существенных осадков, только в Карпатском регионе небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 3 ° мороза до 2 ° тепла, на побережье морей до 5 ° тепла; днем 1-6 ° тепла, на юге страны до 10°.

На Киевщине 11 декабря без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 3 ° мороза до 2 ° тепла, днем 1-6 ° тепла.

Прогноз погоды на 11 декабря, фото: meteo.gov.ua

12-13 декабря синоптики осадков не прогнозируют, только в Карпатах 13 декабря небольшой снег, на Закарпатье с дождем. Температура ночью от 2 ° тепла до 4° мороза; днем от 1 ° мороза до 5° тепла. На Киевщине 12-13 декабря без осадков. Температура ночью от 1 ° тепла до 4 ° мороза, днем от 1 ° мороза до 4 ° тепла.

Прогноз погоды на 12 декабря, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 13 декабря, фото: meteo.gov.ua

Синоптики резко изменили прогноз погоды на Новый год 2020 в Украине из-за появления новых данных. Как сообщается, украинцы встретят год Крысы с несильным морозами и снегом. Об этом заявил в своем прогнозе на зиму народный синоптик Леонид Горбань. При этом позже появились другие прогнозы, согласно которым в Украине 31 декабря ожидается "плюсовая" температура.

Как сообщал Леонид Горбань, 2020-й год украинцы встретят с незначительными морозами.

"После 13 декабря и до конца месяца ожидаются только минусовые температуры, 15-16 декабря похолодает ночью до 11-12 градусов мороза. Далее температура будет колебаться: то 2-3 градуса мороза 18-20 декабря, то до -13... -15 градусов мороза ночами 23-24 декабря. Расчет показывает, что перед Новым годом снег выпадет дважды: 22-24 и 28-30 декабря, сперва 6-8 см снега, затем еще 7-10 см. Причем эти дни должны быть морозными, до -5-7 градусов. Получается, что новогодняя ночь нас ждет настоящая, Новый год встретим и со снегом, и с морозом", - рассказал синоптик в недавнем прогнозе.