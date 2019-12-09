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Погода на неделю: в Украину идет потепление с дождями мокрым снегом

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Погода на неделю: в Украину идет потепление с дождями мокрым снегом
08:15 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В начале недели в Украине будет теплая погода, осадки – лишь в Карпатах и Закарпатье.

 Погода Украины будет теплой в ближайшие сутки, 9 декабря, осадки не ожидаются, лишь в Закарпатье местами пройдет небольшой дождь, сообщает Укргидрометцентр в воскресенье.

Ветер ожидается преимущественно юго-западный, 5-10 м/. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла, на юге Одесской области до 11 ° тепла.

В Киеве - без осадков, температура ночью 0-2° тепла, днем 4-6° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 9 декабря самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 8,5 градусов тепла в 1960 году, а самая низкая - ночью на отметке 18,4 градусов мороза в 1945 году.

Прогноз погоды на 9 декабря, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на воскресенье, 8 декабря, в городах Украины:

  • Ужгород – +2... +4
  • Львов – +4... +6
  • Ивано-Франковск – +4... +6
  • Тернополь – +4... +6
  • Черновцы – +4... +6
  • Хмельницкий – +2... +4
  • Луцк – +4... +6
  • Ровно – +4... +6
  • Житомир – +3... +5
  • Винница – – +3... +5
  • Одесса – +6... +8
  • Николаев – +5... +7
  • Херсон – +5... +7
  • Симферополь – +6... +8
  • Кропивницкий – +4... +6
  • Черкассы – +3... +5
  • Чернигов – +3... +5
  • Сумы – +2... +4
  • Полтава – +2... +4
  • Днепр – +3... +5
  • Запорожье – +5... +7
  • Донецк – +2... +4
  • Луганск – +2... +4
  • Харьков – +2... +4
  • Киев – +4... +6

Во вторник, 10 декабря, в Украине без существенных осадков, лишь в Карпатах пройдет небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, на побережье морей до 5° тепла; днем 1-6°, на юге страны до 10°.

В Киеве 10 декабря - без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.

Прогноз погоды на 10 декабря, фото: meteo.gov.ua

11 декабря без существенных осадков, только в Карпатском регионе небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 3 ° мороза до 2 ° тепла, на побережье морей до 5 ° тепла; днем 1-6 ° тепла, на юге страны до 10°.

На Киевщине 11 декабря без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 3 ° мороза до 2 ° тепла, днем 1-6 ° тепла.

Прогноз погоды на 11 декабря, фото: meteo.gov.ua

12-13 декабря синоптики осадков не прогнозируют, только в Карпатах 13 декабря небольшой снег, на Закарпатье с дождем. Температура ночью от 2 ° тепла до 4° мороза; днем от 1 ° мороза до 5° тепла. На Киевщине 12-13 декабря без осадков. Температура ночью от 1 ° тепла до 4 ° мороза, днем от 1 ° мороза до 4 ° тепла.

Прогноз погоды на 12 декабря, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 13 декабря, фото: meteo.gov.ua

Синоптики резко изменили прогноз погоды на Новый год 2020 в Украине из-за появления новых данных. Как сообщается, украинцы встретят год Крысы с несильным морозами и снегом. Об этом заявил в своем прогнозе на зиму народный синоптик Леонид Горбань. При этом позже появились другие прогнозы, согласно которым в Украине 31 декабря ожидается "плюсовая" температура.

Как сообщал Леонид Горбань, 2020-й год украинцы встретят с незначительными морозами.

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"После 13 декабря и до конца месяца ожидаются только минусовые температуры, 15-16 декабря похолодает ночью до 11-12 градусов мороза. Далее температура будет колебаться: то 2-3 градуса мороза 18-20 декабря, то до -13... -15 градусов мороза ночами 23-24 декабря. Расчет показывает, что перед Новым годом снег выпадет дважды: 22-24 и 28-30 декабря, сперва 6-8 см снега, затем еще 7-10 см. Причем эти дни должны быть морозными, до -5-7 градусов. Получается, что новогодняя ночь нас ждет настоящая, Новый год встретим и со снегом, и с морозом", - рассказал синоптик в недавнем прогнозе.

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Погода, Укргидрометцентр, Мороз, Заморозки, Октябрь, Ноябрь, Туман, Прогноз погоды, Погода 9 декабря.
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