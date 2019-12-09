Украинцы назвали самый комфортный город

Новости Украины:В рейтинге самых комфортных городов Украины Винница заняла первое место.

По уровню удовлетворенности качества 22 сфер и услуг в городах Украины первое место заняла Винница. Об этом свидетельствуют данные опроса всеукраинского муниципального исследования, которое проводила Социологическая группа Рейтинг по заказу Международного республиканского института The International Republican Institute.

Так, первой по пятибалльной шкале удовлетворенности качества 22 сфер и услуг стала Винница - 3,4. Второе место с индексом 3,1 разделили между собой пять городов: Луцк, Ивано-Франковск, Чернигов, Хмельницкий и Харьков.

Также шестое место с индексом 2,7 заняли Киев, Одесса, Северодонецк, Днепр и Ужгород.

Справка: Пятый всеукраинский муниципальный опрос проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19200 респондентов.