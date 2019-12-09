Скачать
Понедельник, 09.12.2019
Встреча нормандской четверки в Париже: онлайн-трансляция (Фото, Видео)
Встреча нормандской четверки в Париже: онлайн-трансляция (Фото, Видео)
Замглавы ОПУ о "нормандской встрече": За столом переговоров достаточно рабочий настрой
Замглавы ОПУ: За столом переговоров достаточно рабочий настрой
Джошуа: Верю, что побью Уайлдера и Фьюри
Джошуа: Верю, что побью Уайлдера и Фьюри
Золотой глобус 2020: список претендентов на престижную кинопремию
Золотой глобус 2020: список претендентов на престижную кинопремию

США отказали в визах почти половине украинцев

США отказали в визах почти половине украинцев
19:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Почти каждый второй украинец получает отказ при попытке получить визу для поездки в США.

США отказывают в выдаче виз для временных поездок (визы типа B-1/B-2) почти каждому второму украинцу.

Об этом говорится в отчете Государственного департамента за 2019 год, передает Громадське.

Так, в текущем году визу не выдали 45,06% украинцев, которые обращались с такой просьбой. Это больше, чем у соседей Украины. Только у граждан Молдовы больший процент отказов (58,03%).

Остальные соседи: Беларусь (21,93%), Россия (15,19%), Венгрия (8,85%), Польша (2,76%), Румыния (9,11%) и Словакия (11,99%).

Визы B1/B2 выдаются иностранным гражданам, которые отправляются в США на временное пребывание по делам бизнеса (B1), отдыха или лечения (B2).

Мир все больше вооружается: обнародованы новые цифры

Выдача такой визы не гарантирует попадания в страну, в пункте пересечения границы инспектор миграционной службы определяет, может ли владелец визы въехать в США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Туризм, Виза.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Категорически противопоказано: какие продукты нельзя замораживать
02 Вече на Майдане: в Порошенко полетели яйца (Видео)
03 Атомный авианосец ВМС США вошел в Средиземное море
04 9 декабря - приметы в Юрьев день
05 Погода на неделю: в Украину идет потепление с дождями мокрым снегом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине в ноябре рост цен составил 0,1%: инфляция замедляется
В Украине в ноябре рост цен составил 0,1%: инфляция замедляется
США отказали в визах почти половине украинцев
США отказали в визах почти половине украинцев
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (2.12 – 8.12.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
&quot;Материнская&quot; сьемка: Cardi B вместе с дочерью снялась для обложки глянца (Фото)
"Материнская" сьемка: Cardi B вместе с дочерью снялась для обложки глянца (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь