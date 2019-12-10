10 декабря - приметы и обряды в Знамение Пресвятой Богородицы

Новости Украины:От "Знамения" люди всегда ждали чего-то особенного, каких-то знаков, которые позволяют предсказать судьбу.

10 декабря по народному календарю отмечается Романов день. Посвящен праздник христианскому подвижнику преподобному Роману Антиохийскому, проживавшему в конце IV — начале V века. Он родился и воспитывался в Киликийском городе Росс. Повзрослев, переехал в Антиохию, где жил в чужом и тесном жилище вне городских стен. До самой старости не пользовался огнем, а в пищу принимал только хлеб и соль, пил ключевую воду. Роман не стриг волосы, которые отросли до самых пят. Чтобы локоны ему не мешали, он обвязывал их вокруг бёдер. Отличался скромностью, имел кроткий нрав.

Люди, приходящие к подвижнику, получали от него духовное наставление. Многих он исцелил от тяжёлых болезней, а женщин – от бесплодия.

В церкви 10 декабря отмечается православный праздник – Знамение Пресвятой Богородицы. В этот день почитается икона Божией Матери, именуемая "Знамение". Появился святой образ на Киевской Руси в XI веке, а название получил после чуда, случившегося в 1170 году. В этот период соединенные силы русских удельных князей подошли к стенам Великого Новгорода, с целью захватить город. Жителям оставалось уповать на чудо. Они дни и ночи напролёт молились Господу, прося защиты. На третью ночь архиепископ Илья, молившийся перед образом Иисуса Христа, услышал голос свыше, приказавший ему взять икону Богородицы и установить на стену города, что он и сделал.

Во время обстрела одна из стрел врагов попала в иконописный лик, после чего из глаз Богородицы потекли слёзы, а сама икона повернулась к городу. После такого чудесного знамения врагов охватил ужас, и они стали нападать друг на друга, что дало возможность новгородцам с лёгкостью их победить. В честь этого памятного события был установлен праздник, отмечаемый и по сей день.

Традиции, обычаи и обряды

Рыбаки в этот день на промысел не ходили. В народе говорили, что к Знамению вся рыба прячется, поэтому рыбалка будет бесперспективной. Было принято ходить в лес, искать рога лосей, которые в этот период их сбрасывали.

Бездетные женщины просили Романа Чудотворца избавить их от бесплодия и подарить радость материнства.

Приметы

10 декабря завершает первую декаду зимы. Крестьяне чутко следили за облаками, звездным небом, полётом птиц, прислушивались к ветру. Из примет этого дня можно выделить такие:

Если на рассвете стать лицом к северному ветру, то все печали и беды уйдут.

Если на небе звезды ярко горят, то будет мороз, тускло – оттепель.

Дым из трубы поднимается столбом – к похолоданию, слетается вниз – к потеплению.

Багряная заря – к сильному ветру.

Коровы сопят и фыркают – к морозу.

Если на лучине много нагара – будет холодно.

Лес сильно шумит или воробьи весело чирикают – к потеплению.

Если в декабре поймалась щука с икрой, то апрель будет дождливым.

Человек, рожденный 10 декабря, обладает жизненной стойкостью и большой силой воли. Эти люди не нуждаются в похвале и не идут на поводу у других. В качестве талисмана им подходит аметист, помогающий развить внутренние способности и познать мудрость Вселенной.