Скачать
Вторник, 10.12.2019
Итоги дня 9 декабря: "Нормандский саммит" и "крымская" резолюция ООН
Итоги дня 9 декабря: "Нормандский саммит" и "крымская" резолюция ООН
Отвод вооружений и формула Штайнмайера: о чем договорились Зеленский и Путин
Отвод вооружений и формула Штайнмайера: о чем договорились Зеленский и Путин
Арсенал сотворил камбэк в матче против Вест Хэма (Фото, Видео)
Арсенал сотворил камбэк в матче против Вест Хэма (Фото, Видео)
10 декабря - приметы и обряды в Знамение Пресвятой Богородицы
10 декабря - приметы и обряды в Знамение Пресвятой Богородицы

10 декабря - приметы и обряды в Знамение Пресвятой Богородицы

Смотрите фото (3)
10 декабря - приметы и обряды в Знамение Пресвятой Богородицы
07:31 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:От "Знамения" люди всегда ждали чего-то особенного, каких-то знаков, которые позволяют предсказать судьбу.

10 декабря по народному календарю отмечается Романов день. Посвящен праздник христианскому подвижнику преподобному Роману Антиохийскому, проживавшему в конце IV — начале V века. Он родился и воспитывался в Киликийском городе Росс. Повзрослев, переехал в Антиохию, где жил в чужом и тесном жилище вне городских стен. До самой старости не пользовался огнем, а в пищу принимал только хлеб и соль, пил ключевую воду. Роман не стриг волосы, которые отросли до самых пят. Чтобы локоны ему не мешали, он обвязывал их вокруг бёдер. Отличался скромностью, имел кроткий нрав.

Люди, приходящие к подвижнику, получали от него духовное наставление. Многих он исцелил от тяжёлых болезней, а женщин – от бесплодия.

В церкви 10 декабря отмечается православный праздник – Знамение Пресвятой Богородицы. В этот день почитается икона Божией Матери, именуемая "Знамение". Появился святой образ на Киевской Руси в XI веке, а название получил после чуда, случившегося в 1170 году. В этот период соединенные силы русских удельных князей подошли к стенам Великого Новгорода, с целью захватить город. Жителям оставалось уповать на чудо. Они дни и ночи напролёт молились Господу, прося защиты. На третью ночь архиепископ Илья, молившийся перед образом Иисуса Христа, услышал голос свыше, приказавший ему взять икону Богородицы и установить на стену города, что он и сделал.

Во время обстрела одна из стрел врагов попала в иконописный лик, после чего из глаз Богородицы потекли слёзы, а сама икона повернулась к городу. После такого чудесного знамения врагов охватил ужас, и они стали нападать друг на друга, что дало возможность новгородцам с лёгкостью их победить. В честь этого памятного события был установлен праздник, отмечаемый и по сей день.

Традиции, обычаи и обряды

Рыбаки в этот день на промысел не ходили. В народе говорили, что к Знамению вся рыба прячется, поэтому рыбалка будет бесперспективной. Было принято ходить в лес, искать рога лосей, которые в этот период их сбрасывали.

Бездетные женщины просили Романа Чудотворца избавить их от бесплодия и подарить радость материнства.

Приметы

10 декабря завершает первую декаду зимы. Крестьяне чутко следили за облаками, звездным небом, полётом птиц, прислушивались к ветру. Из примет этого дня можно выделить такие:

Если на рассвете стать лицом к северному ветру, то все печали и беды уйдут.

Если на небе звезды ярко горят, то будет мороз, тускло – оттепель.

Дым из трубы поднимается столбом – к похолоданию, слетается вниз – к потеплению.

Багряная заря – к сильному ветру.

Знаменательные события в истории: 10 декабря 2019 года

Коровы сопят и фыркают – к морозу.

Если на лучине много нагара – будет холодно.

Лес сильно шумит или воробьи весело чирикают – к потеплению.

Если в декабре поймалась щука с икрой, то апрель будет дождливым.

Человек, рожденный 10 декабря, обладает жизненной стойкостью и большой силой воли. Эти люди не нуждаются в похвале и не идут на поводу у других. В качестве талисмана им подходит аметист, помогающий развить внутренние способности и познать мудрость Вселенной.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Приметы, Обряды, 10 декабря, Праздники в декабре, Романов день, Приметы 10 декабря, Знамение Пресвятой Богородицы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Судьба не зависит от линий на ладонях: так о чем же они говорят
02 Мендель о "нормандском саммите": Переговоры прошли очень успешно
03 Путин доволен переговорами с Зеленским
04 "Нормандский саммит": переговоры Путина и Зеленского завершены
05 Главные причины, почему вы должны есть чеснок каждый день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Аномальный декабрь: в Украине будет тепло и без осадков
Аномальный декабрь: в Украине будет тепло и без осадков
Меркель о специальном статусе Донбасса: Его сроки будут продлены
Меркель о специальном статусе Донбасса: Его сроки будут продлены
На Донбассе погибли трое украинских военных
На Донбассе погибли трое украинских военных
День зимнего солнцестояния 2019 — дата праздника, традиции
День зимнего солнцестояния 2019 — дата праздника, традиции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь