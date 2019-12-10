День зимнего солнцестояния 2019 — дата праздника, традиции

Новости Украины:Очень важно знать, на какой день 2019 года приходится солнцестояние.

Зимнее солнцестояние — один из самых важных дней декабря и уходящего года в целом. С ним связано большое количество самых разных примет, традиций, поверий.

Условно весь астрономический год можно разделить на четыре фазы, границами которых являются солнцестояния и равноденствия. Зимнее солнцестояние — это точка начала астрономической зимы. Продлится она аж до весеннего равноденствия. В день солнцестояния можно пользоваться специальными обрядами на любовь, удачу и деньги, так как это очень мощный в плане энергетики день.

В какой день будет зимнее солнцестояние

Оно обычно происходит 21 или 22 числа. В 2019 году Солнце окажется наиболее низко над горизонтом в нашем полушарии 22 декабря. Именно этот день станет самым коротким, то есть рассвет будет максимально поздним, а закат максимально ранним в году. Далее день пойдет на увеличение.

В этот раз солнцестояние выпадает на воскресенье. Учитывая рекомендации экспертов dailyhoro.ru о том, что в такие дни нужно больше отдыхать и набираться сил, такой расклад весьма удачен.

Традиции и приметы в день зимнего солнцестояния

Многие расценивают солнцестояние зимой как нечто негативное, потому что это самый короткий день, самая длинная ночь и так далее. На самом же деле у этого дня достаточно позитивная энергетика, потому что он символизирует собой начало нового этапа, что хорошо сочетается с предновогодним настроением.

Приметы о погоде на солнцестояние:

если в этот день пойдет дождь, то весна будет полноводной;

спокойная погода без ветра — к богатому будущему урожаю;

ясная погода — к благоприятной зиме.

Приметы также говорят о том, что если провести в этот день хотя бы минимальную уборку, то следующий год будет удачным. 22 декабря нужно заряжаться оптимизмом, проводя день с самыми близкими людьми. Еще раз отметим, что нам повезло, ведь это воскресенье, которое можно провести так, как хочется вам.

Если древние кельтские и славянские традиции требовали завершения работ по хозяйству и подведения итогов, то в современном мире этот день может использоваться вами как угодно, но желательно отдохнуть. Подвести итоги уходящего года тоже будет полезно, ведь до начала нового года останется всего чуть больше недели. 22 числа можно поставить елку, совершить важные покупки через интернет, составить план на будущее.

Также в зимнее солнцестояние можно позволить себе помечтать, составить карту желаний. В этом вам смогут помочь советы восточного учения фэн-шуй, в котором солнцестояние зимой тоже является особенным днем.