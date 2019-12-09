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Полнолуние 12 декабря: рекомендации астрологов на этот день

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Полнолуние 12 декабря: рекомендации астрологов на этот день
08:39 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Как совладать с влиянием Луны и не потерять внутреннее равновесие — рассказывают астрологи.

Декабрьское Полнолуние может подпортить новогоднее настроение. Эта фаза принесет не только возможности, но и риски. 

Последний месяц года будет подчинен энергетике Полнолуния в Близнецах. Данное сочетание неизбежно приведет к сильному влиянию прошлого на настоящее. Само по себе Полнолуние могло бы не быть негативным, но непредсказуемость и изменчивость Знака Близнецов чаще всего приводит к хаосу, а большинство из нас ориентируется на упорядоченность и стабильность. Бури Полнолуния, возможно, и вызовут восторг у любителей импровизации и сюрпризов, но нарушат планы многих организованных и пунктуальных людей. Поэтому тренируем силу воли и следуем рекомендациям астрологов.

Особенности Полнолуния в декабре 2019 года

Полнолуние пройдет в четверг 12 декабря, в Знаке Близнецов и под воздействием благоприятного аспекта Меркурия и Сатурна. Это 16 лунный день.

Полная Луна подарит волнение, внутренние изменения и приятные сюрпризы, но подчеркнет общую напряженность, из-за чего относительно мирная обстановка может превратиться в рискованную и критическую. Соединение Меркурия и Сатурна облегчит быструю смену событий и условий, поможет удержаться от гнева, давления и враждебности.

Нахождение Луны в Близнецах увеличивает вероятность приятных встреч и захватывающих событий. Мы станем более открытыми для перемен в жизни и даже захотим идти к ним навстречу. Наступает пора пробовать что-то новое в привычной рутине или в личной жизни. Усилившаяся интуиция поможет быстро принять решение, особенно при выборе направления. Следуйте внутреннему зову, чтобы воспользоваться всеми возможностями, которые подарит смена лунной фазы.

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Хорошо поддаваться порывам любознательности и изобретательности. В дар от Близнецов мы получим вспышки проницательности, непредвзятое отношение к жизни и подсказки Вселенной. Все это поможет решить затяжные проблемы и освободиться от груза прошлого. Правда, ожидаются проблемы с настроением: Полнолуние, которое пройдет при аспекте Меркурия и Сатурна, может неоднозначно повлиять на мироощущение. Так или иначе, важно поддерживать настроение на должном уровне, выражая уникальность своей личности. Это облегчит волнение и беспокойство. Декабрьское Полнолуние подходит для того, чтобы разорвать старые привычки и установки и заменить их новыми.

Рекомендации астрологов на 12 декабря

Полнолуние в декабре 2019 года присоединяется к влиянию аспекта Меркурия и Сатурна, что связано с властью, честью и богатством. Можно смело доверять своей интуиции и использовать возможности, которые появятся в этот день. Приятные перемены ждут на карьерной, финансовой и любовной стезе. Случайные встречи могут предоставить важную информацию, подсказку или знак. Выход из тупика, творческого или внутреннего кризиса 12 декабря пройдет легко и незаметно.

Все, что связано с порядком и отчетностью, поможет противостоять хаосу. Будьте особенно осторожны в финансовых делах: высока вероятность ошибки, больших потерь, мошенничества, шантажа. Постарайтесь соблюдать максимум сдержанности, уклоняйтесь от шумных конфликтов и эмоционально напряженных ситуаций.

Опасности, о которых предостерегают астрологи сегодня

Избежать трудностей было бы куда проще, если бы Полнолуние выпало на выходной, но, так как это середина недели, учимся контролировать эмоции, оценивать риски и ходить маленькими шагами. В противном случае есть риск попасть в водоворот случайностей и невероятных событий. Эксперты советуют избегать неприятных знакомых из прошлого, иначе на личном опыте убедитесь, что время нисколько их не улучшило, скорее наоборот.

С 12 декабря и до конца месяца будет повышена способность к обучению, значительно повысится активность, усилится интуиция. Можно воспользоваться этим и посвятить время саморазвитию, узнать что-то новое, заняться профессиональным и личностным ростом. Можно заняться гигиеной сознания: попробовать медитативные практики, духовные поиски, а также ритуалы на привлечение различных благ.

Полнолуние — особенное время, когда активность Луны на пике и нам доступны многие свершения и открытия, о которых мы даже и не задумывались. 12 декабря можно вспомнить, какие дела астрологи советуют закончить до Нового года, и поставить галочку в этом списке.

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Полнолуние, Астрология, Декабрь, Астрологи, 12 декабря, декабрь 2019.
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